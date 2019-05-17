2019-05-17T17:48:30+03:00
Общество

В Орле пенсионеры продолжают пикеты у стен здания облправительства

Пожилые горожане требуют от властей вернуть право на безлимитный проезд для льготников
Ольга СУПОНЕВА
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Пенсионеры продолжают пикеты у стен белого дома областиПенсионеры продолжают пикеты у стен белого дома областиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня днем, 17 мая, орловские пенсионеры вновь вышли с плакатами к стенам здания Правительства области. У пожилых горожан одно требование: вернуть право на безлимитный проезд для льготников.

В центр города, вооруженные плакатами, в последние несколько месяцев орловские пенсионеры выходят с завидной регулярностью. После того, как в декабре минувшего года глава региона Андрей Клычков подписал постановление об увеличении стоимости на социальный проездной и лимитированном количестве поездок, пожилые орловцы решили бороться за свои права с помощью пикетов. Частично, добиться своего им удалось.

Люди требуют вернуть их право на льготный проездной Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Люди требуют вернуть их право на льготный проезднойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На очередном таком пикете губернатор лично пообщался с гражданами. Месяц назад, 18 апреля, было принято решение увеличить количество поездок по ЕСПБ с 60 до 70, а на период дачного сезона и вовсе до 90. На тот момент такое решение влетело облправительства в копеечку: бюджету оно обошлось в 50 миллионов рублей.

Но далеко не всех орловских льготников оно устроило.

- Да, мы общались с губернатором, но он мало чем помог. Количество поездок на летнее время увеличили до 90. Но, поймите, этого количества не хватает. Лимитировать поездки для пенсионеров, я считаю, это преступление и геноцид. Пенсии в Орле маленькие и лезть еще к нам в карман – это последнее дело, - поделилась с корреспондентом «Комсомолки» орловчанка Вера Анатольевна.

Пожилые орловцы пишут обращения к первым лицам страны Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пожилые орловцы пишут обращения к первым лицам страныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«Уважаемый президент В.В. Путин! На фонтаны и новую плитку в Орле нашли деньги, а на безлимитный проезд для льготников – нет!» - гласит один из плакатов пикетчиков. Впрочем, пенсионеры не особо расположены к тому, чтобы вникать во все экономические нюансы вопроса. Люди считают, что финансовая обоснованность вынужденности такого решения - не более чем отговорка.

«КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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