2019-04-18T18:03:20+03:00
Общество

Количество поездок по Единому социальному проездному в Орле увеличат

Бюджету области такое решение обойдется в 50 миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
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На время дачного сезона количество поездок увеличат до 90, с 1 октября оно составит 70На время дачного сезона количество поездок увеличат до 90, с 1 октября оно составит 70Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Количество поездок по Единому социальному проездному билету в Орле увеличат. С 1 октября текущего года их количество составит 70 в месяц.

Решение такое было принято губернатором. На сегодняшней встрече с ветеранскими организациями региона в облправительстве вопрос стал главной темой для обсуждения. Ранее пожилые жители Орловщины обращались к Андрею Клычкову с просьбой увеличить число поездок, выходили на пикет к зданию правительства. Пенсионерам не нравилось принятое в декабре прошлого года решение о увеличении стоимости ЕСПБ и ограничении количества поездок до 60.

Сегодня же было решено внести коррективы в вопрос социальных проездных. Губернатор сообщил, что в связи с наступлением дачного сезона с 1 мая фиксированное количество поездок по ЕСПБ будет увеличено до 90. С 1 октября количество поездок по ЕСПБ составит 70.

- Проведя подсчеты, проанализировав результаты за прошедшие 4 месяца, мы определили потребность количества поездок граждан, - отметил Андрей Клычков.

Также будет проработан вопрос переноса неиспользованных поездок на будущий месяц. Что касается финансовой стороны, то на увеличение фиксированного количества поездок потребуется выделить порядка 50 миллионов рублей из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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