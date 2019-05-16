Финансовые и операционные результаты деятельности «ростелекома» за первый квартал 2019 г.

Москва, 15 мая 2019 г. — ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за первый квартал 2019 г. по данным консолидированной отчетности по МСФ.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Рост выручки в I квартале 2019 г. составил 3% год к году, несмотря на наличие в I квартале 2018 г. разовых доходов. Без учета данных доходов, рост выручки составил бы 6%;

Цифровой сегмент в I квартале 2019 г. вырос на 10%, а его доля в выручке составила 56%;

OIBDA за I квартал 2019 г. выросла на 12% до 26,4 млрд руб.;

Чистая прибыль за I квартал 2019 г. выросла на 46% и достигла 5,6 млрд руб.;

Сегмент розничных клиентов, формирующий 45% выручки компании, показал наилучшую динамику, увеличившись на 3,4% год к году. Остальные сегменты также выросли на 3% год к году;

Продолжают расти показатели ARPU по ШПД и IPTV.

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