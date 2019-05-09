2019-05-07T10:46:49+03:00
Общество

В новом формате: пятый супермаркет «Европа» открылся в Орле

Сельскохозяйственный рынок в Северном районе города функционирует еще с советских времен и давно стал привычным местом для покупок
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Супермаркет "Европа" в новом универсальном формате - магазин на рынкеСупермаркет "Европа" в новом универсальном формате - магазин на рынке
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Накануне праздничных выходных в Орле состоялось открытие супермаркета «Европа». Пятая по счету торговая точка сети в городе и 56 в ЦФО (объекты компании «Промресурс» расположены в 8 областях) появилась на улице Маринченко, представив горожанам и гостям областной столицы новый универсальный формат: «магазин на рынке».

Сельскохозяйственный рынок в Северном районе города функционирует еще с советских времен и давно стал привычным местом для покупок. Ожидается, что новый супермаркет поможет не только оживить торговлю здесь и вдохнуть новую жизнь, но и даст орловцам возможность выбора.

- Мы живем неподалеку и часто бываем на рынке. Думаю, что такое соседство удобно. Какие-то товары выгоднее покупать с лотка, а что-то в супермаркете. Тем более наша семья с «Европой» давно знакома, обычно закупаемся в магазинах сети. А теперь она появилась совсем рядом с домом, - поделилась в день открытия одна из первых посетительниц нового супермаркета Валентина Романова.

В день открытия за покупками в новый супермаркет пришло большое число людей.

- Очень выгодно закупилась перед праздниками, - рассказала еще одна покупательница, Надежда Кузнецова. – Хорошие скидки на шашлык, куриное мясо, рыбу. Словом, к первомаю готовы!

Несмотря на то, что новая «Европа» достаточно небольшой объект (его общая площадь около 800 кв. м., площадь торгового

зала - 400 кв.м.) здесь представлено больше пяти тысяч топовых товаров по доступным ценам. Также покупатели найдут здесь продукты марки «Европа» (молоко, творог, крупы, зубная паста, детское питание и другие) и продукцию собственного производства – свежую выпечку, кулинарию, уже замаринованный шашлык, салаты и другие блюда к обеденному столу. Порадует ассортимент и тех, кто отдает предпочтение фермерским продуктам от местного производителя: их легко можно найти на полках магазина.

Покупать в магазине особенно выгодно - цены снижены!

Покупать в магазине особенно выгодно - цены снижены!

В первые дни своей работы супермаркет предоставляет орловцам большие скидки на различные категории товаров. Торговая сеть, в целом, славится большими скидками, а в первые дни работы магазин значительно снизил цены. Со скидкой по привлекательной цене можно приобрести такие товары как мясо, молоко, растительное масло, стиральный порошок и другие.

А с фирменной картой «Европа», которую в день открытия горожане получили бесплатно, делать покупки здесь особенно выгодно.

ЗНАЙ!

Супермаркет стал 5 в Орле и 56 в ЦФО. Инвестиции в проект составили более 25 миллионов рублей. Супермаркет обеспечил

орловцев дополнительными рабочими местами со средней зарплатой свыше 22 тысяч рублей. Ежегодно проект будет приносить более 3 млн. рублей в бюджет.

Автор Ольга Супонева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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