Орловская Первая городская управляющая компания представит IT-разработку для ЖКХ на выставке Российской недели высоких технологий

Выставка проходит в рамках «Российской недели высоких технологий».

Как сообщает официальный сайт Экспоцентра, специалисты крупнейшей в Орловской области управляющей организации разработали IT-инструмент для современного управления многоквартирными домами (МКД) в средних и крупных управляющих компаниях. Это пакет программных модулей, обеспечивающих учет, контроль и анализ всей входящей информации. На его основе происходит планирование деятельности компании в целом и планирование выполнения работ по каждому дому. Система автоматизации и стандартизации управления отношений с клиентами реализована через современный колл-центр и программное обеспечение по обработке заявок.

На выставке будут продемонстрированы уникальные возможности ERP-системы. С ее помощью можно в режиме реального времени просматривать обращения граждан, проверять сроки и качество исполнения заявок, оценивать состояние жилого фонда в динамике, формировать рейтинги подразделений. Главный критерий оценки работ подрядных организаций – качество и своевременное исполнение поступающих от жителей заявок. Система «МКД-онлайн» интегрируема с ГИС ЖКХ.

Система «МКД-онлайн» позволяет повысить качество управления МКД в соответствии с требованиями рынка и законодательства, в режиме онлайн оптимизировать ресурсы компании.

Система уже успешно работает в управляющих компаниях Курской, Калужской, Вологодской, Липецкой и Орловской областей. Внедрение во всех регионах сопровождают IT-специалисты Первой городской управляющей компании. ERP-система внедряется без нарушения рабочего процесса в УК, не требует значительных финансовых вложений и дополнительных трудозатрат.

Организатор выставки информационных и коммуникационных технологий «Связь» – АО «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального агентства связи («Россвязь»), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Выставка пройдет с 23 по 26 апреля 2019 года в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».

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