Подрядчик пообещал рабочим на мосту Дружбы в Орле рассчитаться с долгами по зарплате

После публикации в «КП» в Орле вопрос выплаты заработной платы рабочим, выполняющим ремонт моста Дружбы, сдвинулся с мертвой точки. Подрядчик пообещал рассчитаться с многомиллионными долгами перед работягами.

Об этом нам сообщили сами рабочие.

- Хозяин приехал в Орел и сказал, что в ближайшее вопрос с долгами по зарплате будет решен, - рассказали монтажники.

Напомним, ранее рабочие саботировали свои обязанности.

- Не выйдем на объект, пока не получим деньги. Бывало, задерживали зарплату. Но такое впервые. Мы сидим без денег несколько месяцев, еще с конца прошлого года, - поделился с корреспондентом «КП» Сергей, один из рабочих еще на прошлой неделе.

При этом сам подрядчик сослался на долги заказчика – а именно Управления коммунальным хозяйством администрации Орла.

В мэрии ситуацию прокомментировали так: задержка зарплаты – это внутренний вопрос подрядчика.

По информации и. о. начальника УКХ Светланы Балашовой, ООО «РГС» (подрядная организация, выигравшая аукцион на ремонт моста – прим. ред.) выполнило работы на 80 миллионов 720 тысяч рублей, из этого объема порядка 53 млн рублей затрачены на закупку балок пролетного строения. Акты сдачи-приемки подписаны. В настоящий момент УКХ не оплатило работы на 51 миллион рублей.

- Информации о задержке заработной платы, прозвучавшая в СМИ, — это, на наш взгляд, внутренний вопрос подрядчика. По информации ООО «РГС», сейчас задолженность перед рабочими составляет 7,5 миллиона рублей. При оплате нами, заказчиком, уже подписанных актов, подрядчик сможет возместить все задолженности, - пояснила Светлана Балашова.

Однако есть и другая версия.

- По информации инженера Валерия Заставного, переданной руководству УКХ и направленной в администрацию города, фактически выполнено работ на 27,7 миллионов рублей, а не на 80, - рассказал «КП» Вячеслав Надуткин, директор Орловского общественного объединения "Дорога — 450".

Между тем, график ремонта уже на несколько месяцев отстал от заявленных изначально сроков.

Мы следим за развитием ситуации.

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