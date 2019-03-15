Новый продукт «Ростелекома» внесен в реестр отечественного ПО

Согласно документам программному продукту присвоен класс «Системы мониторинга и управления». Выпуск продукта является шагом в сторону импортозамещения программных продуктов, которое входит в перечень стратегических задач «Ростелекома».

Система мониторинга параметров качества услуг «Ростелекома» создана с помощью гибких методов разработки Agile. Это прикладной программный продукт с использованием свободного программного обеспечения и собственных разработок компании. «РТК Мониторинг» позволяет выявлять расхождение между данными в учетных системах и в конфигурации на оборудовании, повышать уровень достоверности отчетов об оказанных услугах, в проактивном режиме реагировать на ухудшение качества услуг, а также оптимизировать их параметры за счет анализа утилизации портов. Переопределение пропускной способности портов позволяет предоставить клиенту более выгодные условия, основываясь на его реальных потребностях.

Программный продукт предназначен для сотрудников государственных структур и помогает автоматизировать бизнес-процессы в части подготовки соответствующей отчетности. Так, оператор связи может оценить качество предоставляемой услуги (IP VPN, интернет), а клиент — удостовериться в факте получения услуги в соответствии с контрактными параметрами SLA.

Решение имеет сертификат соответствия в области связи.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (12,0 млн семей) и платного телевидения (10,1 млн семей, из них 5,2 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,2 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

Выручка группы компаний за 12 мес. 2018 г. составила 320,2 млрд руб., OIBDA достигла 100,9 млрд руб. (31,5% от выручки), чистая прибыль — 15,0 млрд руб.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».