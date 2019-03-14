2019-03-14T15:20:03+03:00
Происшествия

В Орле омоновец задержал виновного в тройном ДТП пьяного водителя

Боец, услышав шум, выбежал из своей квартиры и догнал убегающего мужчину
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле сотрудник ОМОН задержал виновного в тройном ДТП пьяного водителяВ Орле сотрудник ОМОН задержал виновного в тройном ДТП пьяного водителяФото: Архив "КП"
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В Орле сотрудник ОМОН задержал виновного в тройном ДТП пьяного водителя. Напомним, авария произошла накануне поздно вечером, 13 марта, на улице Чечневой в Заводском районе города. Водитель «Вортекс Эстина» протаранил припаркованные «Рено-Колеос» и «Фольксваген-Тигуан».

Громкий шум из-за столкновения услышал сотрудник спецподразделения Росгвардии из своей собственной квартиры. Увидев, как виновник аварии пытается скрыться, боец, оценив обстановку, принял решение его задержать. Омоновец выбежал из квартиры и догнал мужчину. В момент задержания тот перелезал через забор одного из частных домов.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Медики установили, что 21-летний орловец управлял машиной, будучи пьяным. Как затем стало известно от сотрудников ГИБДД, водительских прав у молодого человека не было.

Задержанного орловца сотрудник Росгвардии передал полиции для проведения дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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