В Орле омоновец задержал виновного в тройном ДТП пьяного водителя

В Орле сотрудник ОМОН задержал виновного в тройном ДТП пьяного водителя. Напомним, авария произошла накануне поздно вечером, 13 марта, на улице Чечневой в Заводском районе города. Водитель «Вортекс Эстина» протаранил припаркованные «Рено-Колеос» и «Фольксваген-Тигуан».

Громкий шум из-за столкновения услышал сотрудник спецподразделения Росгвардии из своей собственной квартиры. Увидев, как виновник аварии пытается скрыться, боец, оценив обстановку, принял решение его задержать. Омоновец выбежал из квартиры и догнал мужчину. В момент задержания тот перелезал через забор одного из частных домов.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Медики установили, что 21-летний орловец управлял машиной, будучи пьяным. Как затем стало известно от сотрудников ГИБДД, водительских прав у молодого человека не было.

Задержанного орловца сотрудник Росгвардии передал полиции для проведения дальнейшего разбирательства.