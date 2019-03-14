СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-14T11:24:38+03:00

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В Орле пьяный водитель без прав протаранил две иномарки. ДТП случилось поздним вечером в среду, 13 марта. Водитель «Вортекс Эстина» двигался по улице Чечневой и в районе дома № 1 наехал на припаркованные «Рено-Колеос» и «Фольксваген-Тигуан».

- В результате ДТП виновный водитель с травмами был доставлен в больницу Семашко, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, в результате трое получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU