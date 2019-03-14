В Орле пьяный водитель без прав протаранил две иномарки
Машины стояли припаркованными на улице Чечневой
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:
В Орле пьяный водитель без прав протаранил две иномарки. ДТП случилось поздним вечером в среду, 13 марта. Водитель «Вортекс Эстина» двигался по улице Чечневой и в районе дома № 1 наехал на припаркованные «Рено-Колеос» и «Фольксваген-Тигуан».
- В результате ДТП виновный водитель с травмами был доставлен в больницу Семашко, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, в результате трое получили травмы. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»