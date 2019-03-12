Орловская прокуратура нашла виновных в гибели матери и двоих детей при пожаре в селе Липовец. Напомним, страшный пожар в Покровском районе случился вечером 14 февраля. Пламя охватило частный дом. Жители села попытались помочь жильцам. Еще до прибытия пожарных своими силами они вытащили двух малышей. Однако дети уже не подавали признаков жизни. Позже спасатели нашли на пепелище и их погибшую мать.

Тогда прокуратура незамедлительно организовала проверку. Оказалось, погибшая женщина с 2015 года из-за невыполнения своих родительских обязанностей стояла на учёте. Ранее ее уже лишили родительских прав в отношении старших троих детей. Мать злоупотребляла спиртными напитками, не работала и неоднократно привлекалась к административной ответственности. Кроме того, и женщина, и ее дети не были зарегистрированы, документов о праве собственности на дом у нее также не было.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, социальные службы района работу с семьей проводили формально. Условия жизни детей должным образом не проверялись, ровным счетом, как не оценивалось состояние матери.

- Кроме того, проверкой выявлены многочисленные факты составления в ОМВД России по Покровскому району фиктивных рапортов о профилактической работе с несовершеннолетними. В результате бездействия уполномоченных органов с семьей социального риска наступила смерть двух малолетних детей и их матери, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

По факту халатности прокуратура Покровского района направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц КДН и ЗП администрации Покровского района, ОМВД по Покровскому району. Также внесены представления первому зампредседателя облправительства, начальнику УМВД по Орловской области, главе администрации Покровского района, главврачу Покровской ЦРБ, начальнику ОМВД по Покровскому району.