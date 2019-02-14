2019-02-14T20:35:26+03:00
Происшествия

Два малыша и мать погибли в жутком пожаре в орловской глубинке

Огонь уничтожил частный дом в Покровском районе. Возбуждено уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места ЧП: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото с места ЧП: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Сегодня вечером, 14 февраля, в орловской глубинке случилось трагическое ЧП. Две малютки и их мама погибли в пожаре охватившем частный дом небольшого села Липовец Покровского района.

Сообщение о возгорании на пульт спасателям поступило в шестом часу вечера - пожарным позвонили очевидцы. На момент, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, жилой деревянный дом уже весь был объят пламенем. Жители села, ставшие свидетелями жуткого ЧП, попытались помочь жильцам. Своими силами, еще до прибытия пожарных, они вытащили двух живших здесь малышей, примерно двух и четырех лет от роду. Однако дети уже не подавали признаков жизни.

А позже спасатели нашли на пепелище погибшую мать крох.

- Пожар локализован в 18.00, открытое горение ликвидировано. На место ЧП из Орла выехала оперативная группа по расследованию пожаров, которая будет выяснять причину возгорания, а также психолог, - сообщила "КП" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Эксперты работают на пепелище и сейчас. Им еще предстоит установить все обстоятельства трагического ЧП. Региональнй СК возбудил уголовное дело.

Между тем спасатели призывают орловцев лишний раз проявлять бдительность и соблюдать меры противопожарной безопасности, чтобы не допустить трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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