2019-02-14T20:31:50+03:00
Происшествия

Орловский СК возбудил уголовное дело после гибели матери и детей на пожаре

Рассматриваются две версии, по которым могло произойти ЧП
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле региональный СК возбудил уголовное дело после гибели на пожаре в селе Липовец Покровского района двоих малышей и их матери. Трагическое ЧП унесло три жизни сегодняшним вечером, 14 февраля.

Сообщение о возгорании на пульт спасателям поступило в шестом часу вечера - пожарным позвонили очевидцы. На момент, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, жилой деревянный дом уже весь был объят пламенем. Жители села, ставшие свидетелями жуткого ЧП, попытались помочь жильцам. Своими силами, еще до прибытия пожарных, они вытащили двух живших здесь малышей, примерно двух и четырех лет от роду. Однако дети уже не подавали признаков жизни.

А позже спасатели нашли на пепелище погибшую мать крох.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас на месте работают следователи и следователи-криминалисты, пожарные эксперты. Рассматриваются две основные версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

Начальник СУ СК Анатолий Щуров установил личный контроль за ходом расследования. Даны указания о назначении экспертиз, о выяснении всех причин и условий, приведших к трагедии. Расследование уголовного дела продолжается. «КП» следит за его ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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