Тамара Алексеевна Карпухина: 36 лет в заботе о людях

Она была председателем исполкома сельского Совета народных депутатов с 1983 года. Позднее - в 1992 году - стала главой администрации Образцовского поселения. Сменилось лишь название, суть ее работы осталась прежней: помогать, заботиться, решать насущные вопросы селян.

«Народ за Вас»

36 лет трудового стажа на выборной должности. Что может быть еще красноречивей. Если подсчитать, получается, что Тамара Алексеевна избиралась шесть раз.

- Да, были конкуренты, - вспоминает она, - были переживания. Но мне часто говорили: «Не волнуйтесь - народ за Вас». Это, конечно, было очень приятно.

Разумеется, за этой поддержкой, за этим доверием стоит многолетний труд, выстраивание отношений с людьми, умение слушать их и решать самые различные вопросы, помогать, как говорится, «где словом, где делом».

Приехала совсем девчонкой

Тамара Алексеевна жила в Глазуновском районе, была секретарем парткома. Как она сама говорит, переселение в Образцово произошло совершенно случайно, по принципу «не было счастья, да несчастье помогло». По семейным обстоятельствам сменила место жительства, и в Образцовском сельском поселении Орловского района молодой, инициативной, перспективной Тамаре предложили занять одно из вакантных мест - должность председателя Совета.

- Когда я приехала сюда, сначала была только исполняющей обязанности председателя. Мне был всего 31 год. Все депутаты (а их тогда в Совете было 55) казались такими многоопытными и серьезными людьми. Я на их фоне, конечно, выглядела совсем девчонкой. Но работу постепенно освоила, втянулась, со всеми познакомилась, трудилась с большой отдачей... - вспоминает Тамара Алексеевна.

За штурвалом

Здесь, наверное, стоит внести небольшую ремарку. Тамара Карпухина еще девушкой освоила профессию механизатора. Тогда, в 70-е годы, этот род деятельности уже считался чисто мужским. Конечно, дамам, желающим сесть за штурвал трактора, в обучении не отказывали, но смотрели на них с некоторой снисходительностью, мол, попробуй-попробуй, да вряд ли что путное выйдет. А вот у Тамары вышло, и даже хорошо вышло, так что она некоторое время работала наравне с мужчинами трактористом. Эта небольшая деталь биографии говорит о многом.

Ведь для того, чтобы управлять трактором, нужен мужской взгляд и склад ума. А для того, чтобы успешно управлять целым сельским поселением, нужно уметь слушать людей, а это уже больше «по женской линии».

Так что можно смело сказать, что и технические вопросы, касающиеся ремонта дорог, инженерных систем, благоустройства, и вопросы личностного плана Тамаре Алексеевне под силу. Видимо, поэтому ей удалось долгие годы оставаться на посту.

Сделано много

За это время, конечно, удалось сделать многое. Сельское поселение, в котором сейчас насчитывается 22 населенных пункта, - хозяйство беспокойное. Каждый день нужно решать серьезные задачи. Одна из главных - ремонт дорог. Вопрос, без сомнения, трудный и злободневный для многих жителей.

В Образцовском сельском поселении в населенных пунктах, которые изначально входят в его состав, проблему с дорогами удалось решить: центральные дорожные участки теперь в асфальтовом исполнении. Некоторые пока только с щебеночным покрытием. Тем не менее уже можно сказать, что в основном эта работа сделана. Теперь предстоит содержать все это дорожное хозяйство в надлежащем состоянии.

Заметные перемены

Далеко удалось продвинуться в решении не менее важного вопроса - уличного освещения. Жители отмечают, что по улицам теперь не страшно ходить вечером, стало гораздо безопаснее.

Заметно улучшилось состояние общественных территорий, этому способствовала программа благоустройства. Появились детские, спортивные площадки, места для отдыха.

Одним из существенных дел можно назвать ремонт сельского клуба, который несколько лет назад буквально разваливался. Теперь это современное, теплое здание, в котором приятно проводить мероприятия и для детей и для взрослых.

На повестке дня

Сейчас на повестке дня администрации поселения - решение проблемы вывоза ТКО. Новые квитанции взбудоражили жителей всех районов. Тамара Алексеевна и этот вопрос решает со спартанским спокойствием: рассудительно и по порядку. За время нашей беседы у нее несколько раз звонит телефон. Сбивчивый голос на том конце просит уточнить данные по контейнерам. Тамара Алексеевна терпеливо объясняет ситуацию и дает точные сведения.

- Да, жители приходят с этими проблемами, мы с ними советуемся, спрашиваем, где лучше установить, сделать эти площадки. Кому-то кажется далеко от дома, кому-то - наоборот, что близко. Здесь нужно соблюсти баланс интересов, выслушать всех и принять решение, которое в конечном итоге устроит людей. Это непростой процесс, но работу надо выполнять. И мы ежедневно продолжаем этим заниматься, - говорит Тамара Алексеевна.

Надежная поддержка

Наверное, в этом и есть секрет успешного управленца: ежедневно планомерно делать свою работу, не забывая прислушиваться к людям.

Конечно, тут не обходится и без верных соратников. Нынешний коллектив полностью поддерживает своего руководителя. Они признаются, что Тамара Алексеевна - человек требовательный, но справедливый, любит, чтобы каждый на своем месте выполнял все от и до, так же как это делает она сама. Профессионализм и ответственность - вот два главных слова, которыми здесь руководствуются в первую очередь. Коллектив в основном женский. Есть сотрудники, которые посвятили труду в администрации долгие годы, есть и молодежь, недавно переступившая этот порог.

- Когда я еще только вступала в должность председателя Совета, мне сказали мудрые слова: коллектив не ломай, присмотрись к каждому, постарайся найти общий язык. Так я поступила тогда, такого принципа и придерживалась потом, - делится секретом Тамара Алексеевна.

Взгляд в будущее

Тамара Алексеевна уверена, что все хорошее, что сделано в Образцовском сельском поселении, будет сохранено и приумножено, что появится еще множество прекрасных проектов, которые успешно воплотятся в жизнь, и их результаты будут радовать селян.

Знай!

В Образцовском сельском поселении сохранены и функционируют все социальные сферы: 2 средних школы, 3 детских сада, 3 библиотеки, 3 дома культуры, 3 ФАПа, врачебная амбулатория.

В настоящее время на территории сельского поселения находятся 45 многоквартирых домов, 4 котельные, 25 водонапорных башен, более 40 км канализационно-водопроводных сетей, более 50 км теплотрасс и т. д.

Отремонтировано 25 км дорог, благоустроены придомовые территории детскими площадками, ремонтируются и обслуживаются 3 моста.

Освещены населенные пункты: с. Звягинки, д. Образцово, д. Гать, п. Зареченский, п. Вятский Посад.

В 2018 году Тамара Алексеевна Карпухина стала почетным гражданином Орловского района.

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Накануне праздника

Коллектив администрации Образцовского сельского поселения и глава администрации Образцовского сельского поселения Тамара Алексеевна Карпухина сердечно поздравляют всех женщин с прекрасным праздником весны - 8 Марта!

Дорогие мамы, бабушки, дочери, сестры! Пусть на наши женские плечи порой ложится слишком большой груз. Но мы, как настоящие русские женщины, справляемся со всеми поставленными задачами.

Оставайтесь такими же целеустремленными, деятельными, успешными и на рабочих местах, и дома. Пусть ваши близкие только радуют вас и в жизни будет побольше поводов для улыбок.

С праздником вас, дорогие женщины!