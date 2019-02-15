Его участниками в том числе стали: председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК Дмитрий Бутусов, руководитель департамента сельского хозяйства области Сергей Борзенков, председатель совета Орел-

АККОР Николай Селиверстов, представители власти и агробизнеса. Всего в зале собралось более 180 человек.

Отдельную благодарность за теплый прием и неустанную работу в области подготовки кадров члены «Орел-АККОР» выразили врио ректора Орловского ГАУ им. Н. В. Парахина Татьяне Гуляевой.

Аграрный комплекс сегодня является ключевой точкой роста экономики региона − и это большая заслуга фермеров.

В прошлом году орловскими фермерами было произведено свыше 670 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что составляет более 20% от общего количества зерновых и зернобобовых, произведенных в регионе. Также высокие показатели у орловских фермеров по производству картофеля, рапса и овощей открытого грунта.

Был отмечен огромный вклад руководителей КФХ в развитие социальной сферы на селе.

Сергей Борзенков подчеркнул, что фермерское движение давно доказало свою высокую конкурентоспособность.

- Наши фермеры - герои, каждый присутствующий здесь начинал с десяти-пятнадцати гектаров, а теперь имеет в обработке тысячи гектаров и получает отличные урожаи. Большие успехи КФХ показывают в животноводстве, предприятия производят тысячи тонн молока в год, и поголовье растет. Благодарим вас за труд и терпение, - сказал Борзенков.

Лучшим представителям отрасли вручили почетные грамоты губернатора региона, орловского Облсовета, Департамента сельского хозяйства и Центрального комитета Профсоюза работников АПК РФ. Были награждены:

Ю. С. Астахов, В. Н. Чесноков,

М. М. Савин, М. В. Костиков, А. И. Голованова, В. В. Демин, С. В. Лучкин, Р. Ф. Газукин, П. А. Мельников, А. А. Лебедев, П. А. Чупахин, А. А. Жиляков.

Об итогах работы «Орел-АККОР» за 2018 год присутствующим рассказал исполнительный директор ассоциации А. В. Резвяков.

В прошлом году «Орел-АККОР» принимал участие во всех знаковых для фермерского движения событиях. 23 января было проведено совещание с представителями власти региона. Обсуждались наболевшие вопросы: проблемы с реализацией сельхозпродукции, трудности в области земельных отношений, рост тарифов естественных монополий.

В марте «Орел-АККОР» при поддержке компании «Агросмарт» организовал семинар для сельхозпроизводителей, где обсуждались экономические аспекты выращивания сои и белого люпина. Компания «Агросмарт» вошла в состав «Орел-АККОР» и теперь принимает самое активное участие в работе ассоциации. 26 февраля этого года состоится еще один семинар, посвященный выращиванию сои и белого люпина.

В апреле 2018 года совместно с руководством завода им. Медведева была организована демонстрация сельхозтехники.

В мае орловская делегация в составе 15 человек участвовала в традиционном, 29-м съезде ассоциации АККОР России.

В июне «Орел-АККОР» при поддержке фермеров Свердловского района организовал встречу работников КФХ Орловской области в честь празднования Дня фермера. В ноябре делегация «Орел-АККОР» посетила всероссийский съезд кооперативов.

Помимо вышеперечисленных мероприятий в 2018 году была продолжена работа, направленная на приобщение молодежи к сельскому образу жизни. Так, уже в этом году «Орел-АККОР» поддержал социальный проект «Фермеры - детям - связь поколений».

По итогам проведения обширной культурной программы более 60 учащихся сельских школ Болховского, Покровского, Сосковского районов были награждены почетными грамотами и памятными подарками.

Второй год подряд ассоциация участвует в программе льготного лизинга, суть которого заключается в том, что отсутствует авансовый первоначальный взнос, залог не обязателен, первый платеж погашается только через полгода.

В 2018 году квота на льготный лизинг на «Орел-АККОР» была увеличена вдвое и составила 13 млн рублей. Квота в этом году ожидается в объеме 20 млн рублей.

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С целью оказания квалифицированной юридической помощи членам «Орел-АККОР» было продолжено сотрудничество с частными юридическими компаниями.

В 2018 году также начато сотрудничество с АО «Русский дом», в рамках которого у фермеров появилась возможность получить финансирование под будущий урожай. Преимущество программы в том, что пакет документов минимален, отсутствует конкретное целевое использование средств, решение о выдаче принимается в течение одного-двух дней. Программа продемонстрировала свою востребованность. В начале прошлого года было выдано авансов на общую сумму 28 млн рублей. В этом году уже выдано 57 млн рублей.

Интересы фермеров, проекты и перспективы развития движения представляются в департаменте АПК Орловской области, общественном совете при УФАС. При поддержке «Орел-АККОР» фермеры имеют возможность участвовать в различных программах государственной поддержки, получать гранты.

Несмотря на все победы, остается ряд вопросов, которые мешают фермерам активно развиваться. Острой остается проблема предоставления земельных участков на основе торгов. КФХ тратят огромное количество сил и средств в улучшение плодородия почв, при этом остаются беззащитны перед торгами и возможностью потерять разработанный участок. И негативные примеры есть в Орловской области.

В 2019 году будет проводиться переоценка кадастровой стоимости земли. С учетом печального опыта прошлых лет фермеры надеются на открытый процесс оценки.

Вместе с тем продолжается развитие кооперации. Минсельхоз РФ реализует программу поддержки сельхозкооперативов. Документы, необходимые для создания кооператива и его функционирования, размещены на сайте «Орел-АККОР». Из передовых хозяйств Орловщины уже создан кооператив «Орловский фермер». С начала 2018 года в ассоциацию вступили еще 23 хозяйства.

В заключение присутствующие обсудили вопросы и проблемы, разбирали конкретные случаи, искали пути решения.

Председатель Совета «Орел-АККОР» Н. К. Селиверстов:

- В этом году фермерское движение России отметит знаменательный юбилей - 30-летие. Это серьезная дата, которая говорит о многом: о высокой эффективности малых форм хозяйствования, о многолетнем результативном труде, о необходимости дальнейшего развития КФХ. Достигнуто многое, но еще больше предстоит сделать, решить множество вопросов и проблем. Останавливаться на достигнутом никто не собирается, будем продолжать трудиться.

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Глава КФХ, заместитель председателя совета «Орел-АККОР» И. И. Драп:

- Фермеры Орловщины вносят огромный вклад в развитие растениеводства и животноводства региона. При этом главам КФХ постоянно приходится преодолевать серьезные трудности, связанные с земельным законодательством, ростом тарифов и так далее. Своим примером фермеры доказывают, что неустанный труд дает высокий результат. Хочу поздравить всех крестьян и крестьянок с новым сельскохозяйственным годом. Всем желаю успешно провести посевную кампанию, пусть она принесет отличный урожай, который позволит получить хорошую прибыль, обновить технику и побольше вложить в развитие своих хозяйств.

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Глава КФХ, председатель ревизионной комиссии «Орел-АККОР» А. И. Тиняков:

- В этом году ассоциация работала плодотворно, многого удалось достичь. Отрадно, что у нас появились новые члены - это 23 хозяйства. Искренне поздравляем присоединившихся к нам в прошлом году, надеемся, что «Орел-АККОР» и дальше будет развиваться и помогать своим единомышленникам.

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Марина ВАЛЕГЖАНИНА