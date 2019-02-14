Владимир Карпиков: «Нужно не бояться говорить с молодежью о главном - о любви»

День всех влюбленных, или День святого Валентина, - праздник, пришедший в нашу страну с Запада и прочно обосновавшийся здесь. Однако за внешней мишурой многие современные пары потеряли суть самого слова «любовь», подтверждение тому - сухая и грустная статистика разводов. Но так было не всегда.

В далекие советские годы на Орловщине функционировали клубы, в которых неокрепшим умам и трепетным сердцам юношей и девушек давали ответы на самые важные вопросы: о любви, сексуальности, взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, материнстве и отцовстве. Многие из их слушателей сегодня - уже бабушки и дедушки, создавшие много лет назад крепкие и счастливые браки и сохранившие семейные ценности на всю жизнь. И без стеснения, есть здесь немалая заслуга талантливого лектора, известного ученого и преподавателя Владимира Григорьевича Карпикова.

14-летний лектор Володя

Детство Володи Карпикова протекало в тяжелые послевоенные годы. Мальчик из орловской глубинки с горящими глазами и чутким сердцем даже в свои юные годы не пасовал перед трудностями. Во многом здесь заслуга его родителей: мамы Надежды Дмитриевны, учителя начальных классов и отца Григория Федоровича, секретаря сельского совета.

Жила семья небогато, испытав на себе все лишения послевоенного времени. У родителей Володя научился тому, что главные ценности в жизни духовные, а не материальные. Возможно, это и определило его дальнейший путь, жизненное призвание.

Еще будучи подростком семиклассник Владимир стал читать своим сверстникам лекции о…шахматах! Да так увлекательно, что отклик находил даже у взрослой аудитории. Парень в своем юном возрасте умело держал внимание аудитории, демонстрируя острый и живой ум, легко находил общий язык с людьми. Володя должен был стать лектором, по-другому быть не могло. И стал.

Клуб «Молодая семья»

Врожденное ораторское мастерство требовало отточки. Будучи секретарем комсомольской организации в Октябрьской школе, а затем в Троснянском районе, Владимир много общался с совершенно разными людьми: взрослыми и молодыми, образованными и крестьянами. Общий язык он находил со всеми, мог достучаться до умов и сердец, мог повести за собой.

В 1955 году Карпиков поступил в Курский педагогический институт на историко-филологический факультет. В вузе он занимался научно-исследовательской работой, выпускал газету и, конечно, не забрасывал свое любимое дело - чтение лекций. Еще тогда один из самых активных студентов института, будущий педагог понял, что молодежи - по сути, его сверстникам - не хватает честного общения, понимания, разговоров на актуальные и важные темы, возможности задать вопросы и получить на них ответы.

Одним из первых в советское время Владимир Григорьевич заговорил на темы, которые в те времена было принято обсуждать шепотом и краснея: любовь, секс, гармония души и тела. Так на базе Орловского государственного педагогического института (ныне ОГУ им. Тургенева. - Авт.) были созданы клубы для молодежи: «Молодая семья», «Отцовства и материнства», «Жди меня, и я вернусь» (для девушек, которым предстояло дожидаться молодых людей из армии).

Клубы пользовались невероятной популярностью. Молодежи нужно было общение и понимание. Юноши и девушки перестали стесняться задавать вопросы, на которые раньше боялись узнать ответ даже у своих родителей. Здесь и читал лекции Карпиков: он не боялся поднимать откровенные темы, рассказывать об основах семейной жизни, половой грамотности, вести открытый разговор, помогающий создать духовную близость между партнерами. Ведь здоровые взаимоотношения равно крепкая и счастливая семья.

На лекциях часто речь шла и об опасности наркомании, СПИДа,

а также о том, какими страшными последствиями может обернуться бездуховность.

У Владимира Григорьевича была бешеная тяга к знаниям, он делился ими с другими. И, безусловно, голословным Карпиков не был: за его плечами был не только пример крепкой семьи его деда, в которой было 11 детей, и прекрасного брака родителей, но и огромное количество научных трудов, многие из которых стали прорывом для советской эпохи.

О науке и любви

В 1968 году Владимир Григорьевич поступил в Академию педагогических наук СССР в Москве и окончил ее в 1971 году с кандидатской степенью. Тема исследования была нова: «Нравственно-половое воспитание молодежи и подготовка ее к семейно-брачной жизни». Ученый провел огромную работу, базой для исследования стали его родная Октябрьская школа, 14 школ Орловской области, Железногорска Курской области, Москвы. По сей день к его работам обращаются специалисты не только России, но и зарубежья.

- В университете преподаватели нередко ссылались на труды Владимира Григорьевича. Безусловно, наука продвинулась, появилось огромное количество новых исследований. Однако для любых из них нужен базис, и многие из современных пособий для молодых педагогов имеют отсылки к научным работам Карпикова. Жаль, конечно, что сегодня нет подобных клубов для молодежи, в современных реалиях они бы всем пошли на пользу, - поделилась выпускница ОГУ им. Тургенева педагог-психолог Елена Свиридонова.

К сожалению, сегодня подобных объединений для молодежи не встретишь. Сам Владимир Григорьевич отмечает, что многое упущено и потеряно, духовные ценности отодвинуты на задний план, слово «измена» воспринимается как норма, а многие пары и вовсе не хотят заключать браки. По мнению ученого, в школах и вузах сегодня нужно делать упор на воспитательные моменты и не бояться говорить о любви.

- В учебных учреждениях не помешал бы курс лекций об этике любви. Молодежь должна осознавать, что любовь состоит из понимания и разума и только после - тела, - говорит Владимир Григорьевич.

Отметим, что многие студенты Карпикова пошли по его стопам: становились лекторами, преподавателями, осваивали ораторское мастерство в «школах молодого лектора». Помогали им работы ученого:

30 его трудов из более чем сотни адресованы именно лекторам.

Лучшая награда

Конечно, за свою жизнь Владимир Григорьевич, которому в нынешнем году исполняется 81 год, собрал огромную «коллекцию» почетных регалий. Не мудрено: в копилке выдающегося ученого более 100 научных работ, его имя известно далеко за пределами Орловщины. Карпиков - заслуженный деятель культуры России, академик трех академий, почетный профессор педагогики и психологии Сыктывкарского университета, декан и лектор Народного университета при обществе «Знание», доцент кафедры педагогики Орловского государственного университета.

Однако сам Владимир Григорьевич не любит говорить о заслугах на научном поприще. Своей лучшей наградой в жизни он считает двоих детей, троих внучек и правнука. А также благодарность от своих бывших студентов: уже бабушки и дедушки при удобном случае до сих пор благодарят своего духовного наставника за честность, открытость и знания. За уроки жизни.

ЗНАЙ НАШИХ!

Владимир Григорьевич Карпиков награжден за активную пропаганду психолого-педагогических знаний высшими почетными знаками «Отличник просвещения» (Минпрос РСФСР), «За активную работу» (центральное правление «Знание» РСФСР), «70 лет ВЛКСМ», «За активную работу в педагогическом обществе» (Центральный совет педагогического общества).

В городе Орле награжден различными почетными знаками и медалями «Ветеран труда», «80 лет Орловской области», занесен на доску почета ветеранов педагогического труда ОГУ им. Тургенева.