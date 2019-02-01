В Орле организации не могут решить, кто должен разбираться с протекающей крышей

На днях «КП» рассказывала историю орловской семьи, которая была вынуждена покинуть свою квартиру из-за протекающей крыши. Вода в пятиэтажном доме №240 по улице Комсомольской буквально заливает жилище: ремонту пришел конец, электричеством нельзя пользоваться из-за угрозы удара током. И пока жалоба жильцов «гуляет» из кабинета в кабинет, ситуация ухудшается.

-Прошлой весной крыша стала капитально течь: в квартире по фронтальной стене отвалилась штукатурка, обои, а по краям стены от протечек вздулся ламинат а также обвисли подвесные потолки, - рассказал «КП» Денис Веселов.

Сколько литров воды с дырявой крыши успеет попасть в жилище семьи?

Тогда управляющая компания ЖЭУ 10 компенсировала затраты на восстановление внутренней отделки, а также отчиталась о проведенном ремонте кровли. А в начале января этого года снова потекло.

- Очередную заявку в ЖЭУ мы оставили еще 5 января. 28 января жалоба была направлена в Жилинспекцию, - поделился Денис.

Ответ из Управления Жилинспекции пришел сегодня. Точнее – копия письма в городскую Администрацию. Приводим выдержку из него.

«Уважаемый Александр Сергеевич (Муромский – прим. ред.). В Управления государственной Жилищной инспекции поступила жалоба <…> по вопросу нарушения действующего законодательства в жилищно-коммунальной сфере <…> к полномочиям органов местного самоуправления относится осуществление муниципального жилищного контроля <…> направляем Вам для рассмотрение обращение гражданина Веселова».

Последствия протечки

Дальше Жилинспекция просит о результатах рассмотрения обращения проинформировать заявителя в установленном законом срок.

Сколько еще времени понадобится для рассмотрения? Каким будет его результат? Сколько литров воды с дырявой крыши успеет попасть в жилище семьи? Риторические вопросы.

- Придется обращаться напрямую к губернатору, чтобы решить проблему,- сетует орловец.

«Комсомолка» следит за развитием ситуации.