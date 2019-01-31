Орловцам пришлось покинуть свою квартиру из-за льющейся с потолка воды

Нынешней зимой коммунальщиков не ругал только ленивый: мол, с уборкой снега не справляются, сосульки вырастают в несколько этажей, на тротуарах скользко. Такие сезонные неурядицы возникают из года в год, стихия ставит свои условия, с которыми порой справляться нелегко. Однако есть в сфере орловского ЖКХ и такие проблемы, которые портят людям жизнь вне зависимости от сезона. Дом №240 по улице Комсомольской в Орле – живая тому иллюстрация.

От воды вздулся натяжной потолок

В редакцию «КП» обратился орловец Денис Веселов. Мужчина рассказал, что его родители были вынуждены переехать из свой квартиры, потому что находиться там стало просто не возможно, ведь с потолка и по стенам буквально льется вода. И тянется это уже долгое время.

Отвалились обои

- Каждую осень и весну мы сталкивались с проблемой протечки крыши. С потолка капало, мы постоянно обращались с заявками на ремонт кровли в нашу управляющую компанию – ЖЭУ 10. И если до весны прошлого года ситуация была не столь критичной, то прошлой весной крыша стала капитально течь: в квартире по фронтальной стене отвалилась штукатурка, обои, а по краям стены от протечек вздулся ламинат а также обвисли подвесные потолки, - рассказал «КП» Денис Веселов.

И ламинату пришел конец

На фотоснимках с «места происшествия» отчетливо видно, что от воды отделке помещения пришел конец. Тогда, по словам Дениса, эту проблему удалось решить в мирном порядке. Управляющая компания компенсировала затраты на восстановление ремонта в квартире, а также отчиталась о проведенном ремонте кровли (см. фото ниже).

О выполнении заявки на ремонт кровли ЖЭУ отчиталась

А в начале января этого года снова потекло. Хозяева жилища отключили электричество, чтобы не допустить ЧП, собрали вещи и уехали – находиться в квартире стало не просто не возможно, но и опасно.

И все эти дни по стенам продолжает течь. В это же время жильцов пятиэтажки обеспокоила уже другая проблема: по фасаду пошла трещина. Теперь люди опасаются не за отвалившиеся обои, а за собственную безопасность.

Такая трещина пошла по фасаду пятиэтажки

- Очередную заявку в ЖЭУ мы оставили еще 5 января, - говорит Денис. – Уже 31, реакции так и не последовало. 28 января мужчина обратился с жалобой в Жилинспекцию по Орловской области, пока что изменений никаких - заявка находится на рассмотрении.

«КП» следит за развитием ситуации.