Будущие автомеханики показали мастерство

Площадка была подготовлена в соответствии с высокими требованиями и нормативами. Конкурсанты работали с современным оборудованием: это пневматическая линия с компрессорами, воздушным трубопроводом высокого давления, пневмоинструментом. На площадке организовали десять отдельных рабочих мест, комнату участников и комнату экспертов. В этом году спонсором чемпионата по компетенции «Кузовной ремонт» стало ООО «Бизнес Кар Орел» (Тойота - центр), которое предоставило дорогостоящее диагностическое оборудование. С целью обмена опытом дальнейшего проведения подобного чемпионата в Донецкой Народной Республике по приглашению правительства Орловской области и департамента образования конкурсную площадку посетила представитель Донецкой Народной Республики, методист ГПОУ «Макеевский политехнический колледж» Анжелика Водолажченко. Она отметила хорошую организацию и современное оборудование площадки.

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Директор «Орловского автодорожного техникума» Виктор Семенович Чижиков (на фото слева): «Чемпионат будет привлекать все больше участников, и рабочие профессии станут более популярными среди молодежи».

За звание чемпиона боролись: воспитанник «Орловского автодорожного техникума» Владимир Игнатов, студент «Орловского технического колледжа» Дмитрий Юрин, обучающийся «Многопрофильного колледжа Орловского ГАУ» Виталий Макаров, студентка «Орловского реставрационно-строительного техникума» Дина Московцева и студент «Орловского технологического техникума» Сергей Демичев.

22 января конкурсанты приступили к выполнению 1 модуля конкурсного задания, включающего диагностику и восстановление геометрии кузова.

На второй день соревнований ребята меняли структурные элементы кузова автомобиля, продемонстрировали навыки работы подготовки детали, различные виды сварки и обработки сварочных швов. В рамках следующего модуля участники диагностировали неполадки системы пассивной безопасности.

24 января завершила работу конкурсная площадка по компетенции «Кузовной ремонт». Конкурсанты продемонстрировали навыки работы по замене неструктурного элемента кузова автомобиля. Студенты выполнили рез крыла автомобиля согласно схеме, зачистили лакокрасочное покрытие относительно линии реза, а затем осуществили сварку крыла.

Эксперты оценили работы каждого из участников. Позже они сошлись во мнении, что чемпионат необходим всем, кто принимает в нем участие. Он позволяет улучшить подготовку студентов, усилить материально-техническую базу учебных заведений. Обучающимся дает возможность показать себя, продемонстрировать мастерство и получить в дальнейшем больше шансов на достойное трудоустройство. А потенциальные работодатели имеют возможность присмотреться к будущим мастерам и выбрать лучших ребят, которые уже доказали свою состоятельность в профессии.

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Владимир Игнатов подбирает инструменты для выполнения реза крыла автомобиля.

Также во время проведения чемпионата площадку посетили школьники. Для них были проведены деловые встречи, на которых им показали преимущества рабочих профессий.

Главный эксперт компетенции «Кузовной ремонт» Индюхов А. С. подвел итоги работы конкурсной площадки, отметив, что «все три дня площадка работала в штатном режиме, конкурсанты справились с заданиями в полном объеме, демонстрируя хорошие теоретические знания и практические умения пользования сложным диагностическим и рабочим инструментом».

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