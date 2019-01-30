2019-01-30T12:42:43+03:00
Общество

Будущие автомеханики показали мастерство

«Орловский автодорожный техникум» стал базой для проведения III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы России» Орловской области - 2019 по компетенции «Кузовной ремонт»
Поделиться:
Организатор конкурсной площадки Александр Алексеевич Осадчий с участниками и экспертами чемпионата по компетенции «Кузовной ремонт».Организатор конкурсной площадки Александр Алексеевич Осадчий с участниками и экспертами чемпионата по компетенции «Кузовной ремонт».
Изменить размер текста:

Площадка была подготовлена в соответствии с высокими требованиями и нормативами. Конкурсанты работали с современным оборудованием: это пневматическая линия с компрессорами, воздушным трубопроводом высокого давления, пневмоинструментом. На площадке организовали десять отдельных рабочих мест, комнату участников и комнату экспертов. В этом году спонсором чемпионата по компетенции «Кузовной ремонт» стало ООО «Бизнес Кар Орел» (Тойота - центр), которое предоставило дорогостоящее диагностическое оборудование. С целью обмена опытом дальнейшего проведения подобного чемпионата в Донецкой Народной Республике по приглашению правительства Орловской области и департамента образования конкурсную площадку посетила представитель Донецкой Народной Республики, методист ГПОУ «Макеевский политехнический колледж» Анжелика Водолажченко. Она отметила хорошую организацию и современное оборудование площадки.

.

.

Директор «Орловского автодорожного техникума» Виктор Семенович Чижиков (на фото слева): «Чемпионат будет привлекать все больше участников, и рабочие профессии станут более популярными среди молодежи».

За звание чемпиона боролись: воспитанник «Орловского автодорожного техникума» Владимир Игнатов, студент «Орловского технического колледжа» Дмитрий Юрин, обучающийся «Многопрофильного колледжа Орловского ГАУ» Виталий Макаров, студентка «Орловского реставрационно-строительного техникума» Дина Московцева и студент «Орловского технологического техникума» Сергей Демичев.

22 января конкурсанты приступили к выполнению 1 модуля конкурсного задания, включающего диагностику и восстановление геометрии кузова.

На второй день соревнований ребята меняли структурные элементы кузова автомобиля, продемонстрировали навыки работы подготовки детали, различные виды сварки и обработки сварочных швов. В рамках следующего модуля участники диагностировали неполадки системы пассивной безопасности.

24 января завершила работу конкурсная площадка по компетенции «Кузовной ремонт». Конкурсанты продемонстрировали навыки работы по замене неструктурного элемента кузова автомобиля. Студенты выполнили рез крыла автомобиля согласно схеме, зачистили лакокрасочное покрытие относительно линии реза, а затем осуществили сварку крыла.

Эксперты оценили работы каждого из участников. Позже они сошлись во мнении, что чемпионат необходим всем, кто принимает в нем участие. Он позволяет улучшить подготовку студентов, усилить материально-техническую базу учебных заведений. Обучающимся дает возможность показать себя, продемонстрировать мастерство и получить в дальнейшем больше шансов на достойное трудоустройство. А потенциальные работодатели имеют возможность присмотреться к будущим мастерам и выбрать лучших ребят, которые уже доказали свою состоятельность в профессии.

.

.

Владимир Игнатов подбирает инструменты для выполнения реза крыла автомобиля.

Также во время проведения чемпионата площадку посетили школьники. Для них были проведены деловые встречи, на которых им показали преимущества рабочих профессий.

Главный эксперт компетенции «Кузовной ремонт» Индюхов А. С. подвел итоги работы конкурсной площадки, отметив, что «все три дня площадка работала в штатном режиме, конкурсанты справились с заданиями в полном объеме, демонстрируя хорошие теоретические знания и практические умения пользования сложным диагностическим и рабочим инструментом».

реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Все четыре козырные кошаки, просто бомбы»: замглавы Росгеологии уволен после рассказа о сексе с подчиненными
В оскандалившемся топ-менеджере крупного государственного холдинга узнали спонсора онлайн-стрелялок и возможного участника банды кавказцев-вымогателей [видео]
Новости 24
Орловцам напомнили о подвиге блокадного Ленинграда
В Орле пройдет День зимних видов спорта
Сообщение о взрывных устройствах в нескольких зданиях поступило в Орле
Шалости с огнем привели к пожару в жилом доме в Болхове
Перекресток улиц Московской и Степана Разина в Орле не поделили две иномарки сегодня утром
Две встречные легковушки столкнулись под Орлом
Оренбургский ансамбль «Контингент» выступит в Орле на благотворительном концерте
Орловцев приглашают пройти отбор в образовательные огранизации Следственного комитета
Проекты благоустройства общественных территорий в Орле дорабатываются
В Орле покажут фильм о Сталинградской битве
Доследственную проверку проведет СК по факту обрушения стены в доме по улице Нормандии-Неман в Орле
Двое орловцев попались в руки правоохранителям за хранение «синтетики»
После зимы в Орле приступят к ремонту Братского кладбища жертв фашизма
В Орле пересчитают гранит, демонтированный с городских улиц
Православный центр «Вятский Посад» приглашает орловцев на бесплатную экскурсию
Нынешней ночью 77 единиц техники расчищали снег в Орле
В Орловской области мать троих детей ограничили в родительских правах
В Орле из-за эпидемии гриппа и ОРВИ закрылись две школы
Квартиру дома на улице Планерной в Орле спасли от пожара
Орловские инспекторы ГИБДД проверят снегоходы и квадроциклы
250 квадратных метров сена сгорели под Орлом
Рухнувшую на «Чайке» остановку в Орле демонтировали
60-летнюю женщину спасли пожарные из горящего дома в Орле