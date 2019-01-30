2019-01-30T12:29:27+03:00
Общество

Новый уровень

К III Региональному чемпионату World Skills Russia Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ подготовил не только сильных участников, но и площадку для соревнований по компетенции «Ландшафтный дизайн»
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О том, как вступление в движение World Skills изменило жизнь студентов, преподавателей и всего колледжа, рассказала директор учреждения Наталья Петрушина.

Вдохновляющее начало

Впервые свои силы в соревнованиях WorldSkills Russia в 2016 году попробовал студент 4-го курса, обучавшийся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», Михаил Семенчуков. Он поехал на региональный чемпионат Владимирской области и сразу занял второе место. Правда, тогда участвовал вне конкурса и результаты не пошли в зачет. Но руководству и преподавателям стало понятно, что у колледжа есть большой потенциал, который необходимо использовать.

В 2017 году в движение WorldSkills вступила Орловская область. Воспитанники учреждения, разумеется, приняли участие в региональном чемпионате. Для начала по двум компетенциям: «Облицовка плиткой» и «Сварочные технологии». В первой компетенции третье место занял студент Андрей Политов, во второй компетенции получил второе место студент Михаил Кадысев.

- Естественно, наши преподаватели загорелись идеей движения WorldSkills. И ко второму региональному чемпионату подготовили студентов для участия в соревнованиях уже по трем компетенциям: «Облицовка плиткой», «Кузовной ремонт», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». И опять наши ребята получили призовые места. Немножко не хватило баллов только по компетенции «Кузовной ремонт». Но это вызвало у студента Виталия Макарова здоровое желание подготовиться еще лучше и победить. Поэтому он вместе со своим преподавателем Андреем Владимировичем Нехаевым стал тренироваться с удвоенной силой к третьему региональному чемпионату и в итоге стал победителем, - говорит Наталья Петрушина.

Серьезная подготовка

В феврале 2018 года во время закрытия второго регионального чемпионата департамент образования Орловской области выступил с предложением к ректору Орловского ГАУ, чтобы колледж подготовил площадку для соревнований. Была выбрана компетенция «Ландшафтный дизайн».

- Этот выбор не случаен, в нашем колледже ведется подготовка обучающихся по данной специальности. А также в инженерно-строительном институте (входит в структуру Орловского ГАУ) идет подготовка по направлению «Ландшафтная архитектура». То есть для наших студентов это профильная компетенция, - продолжает Наталья Петрушина.

Процесс подготовки площадки начался с тщательного изучения соответствующей нормативной документации World Skills. Сотрудники колледжа ознакомились с опытом подготовки подобных площадок в других регионах страны.

Непростые задачи

После теории приступили к практике и подготовили площадку.

Она состоит из трех коробов, заполненных песком, по 20 квадратных метров каждый. Студенты должны в каждом отсеке выполнить определенное практическое задание: вырыть бассейн, заполнить его водой, расставить цветы, выложить стенку, сделать обрешетку из деревянных конструкций и многое другое. Площадка оборудована складом для инструментов и дополнительных материалов, которые необходимы для выполнения заданий.

Были приобретены камнерезные станки, нивелиры, уровни. Требования WorldSkills к выполнению работ очень высокие - важна точность, качество и скорость.

- Помощь в подготовке площадки оказали некоторые предприятия. «Зеленстрой» предоставил посадочный материал, «Мир колбас» - тротуарную плитку. Еще раз выражаю им благодарность. Не обошлись бы мы без поддержки ректора Орловского ГАУ Татьяны Ивановны Гуляевой, которая помогла приобрести инструменты и материалы. Огромное спасибо!

Подготовка не прошла даром: в итоге студенты колледжа заняли два первых и одно третье место по компетенции «Ландшафтный дизайн».

302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 170.

http://www.orelsau.ru/cathedra/mnogoprofilnyykolledzh/

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Автор Марина ВАЛЕГЖАНИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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