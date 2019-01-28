2019-01-28T16:37:10+03:00
Происшествия

В Орле обрушилась кладка старинного жилого дома

Стена рухнула со стороны улицы на площади в 5 квадратных метров [информация обновляется]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: с места происшествияФото: с места происшествия
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В Орле у старинного кирпичного дома по улице Нормандия-Неман обрушилась часть кирпичной кладки. Стена рухнула со стороны улицы, в этот момент людей здесь не было – к счастью, обошлось без пострадавших.

Происшествие случилось сегодня днем, 28 января. На месте происшествия выехали сотрудники чрезвычайных служб и городской администрации. Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, второй этаж, в районе которого рухнула кладка на площади в 5 квадратных метров, не является жилым.

Отметим, что указанному дому уже больше ста лет, однако, как стало известно «КП» из собственных источников, дом до сих пор не признан аварийным. А на первом этаже здесь все еще живут люди.

Второй этаж в этом доме не жилой

Второй этаж в этом доме не жилой

Сейчас на месте работают специалисты. Им предстоит выяснить причины, по которым рухнула кладка, также будет решаться вопрос о том, как быть жильцам потенциально опасного строения.

Напомним, на прошлой неделе в Орле наблюдалась похожая ситуация: в доме №88 по улице 2-й Курской в двух местах обвалился потолок.

«КП» следит за развитием событий.

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