В Орле в столетнем аварийном доме обрушился потолок

В Орле в одной из квартир дома №88 по улице 2-й Курской обрушился потолок. Чудом обошлось без пострадавших, и это хорошая новость. Однако есть и печальный факт – здание постройки времен революции признано аварийным еще в сентябре 2016-го года. Однако здесь до сих пор живут люди и у них немало проблем.

С ПОТОЛКА КАПАЛО, А СНЕГ НИКТО НЕ ЧИСТИЛ

Кирпичный дом на 20 с небольшим квартир был возведен еще в 1917 году, и больше чем через сто лет после его ввода в эксплуатацию внешне он похож, скорее, на заброшенный барак, чем на помещение, где живут люди. Однако жильцам не до внешности и эстетики.

Того гляди перекрытия рухнут на головуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По словам Ольги Бурковой, проживающей в квартире №8, на протяжении некоторого времени в доме протекала крыша. В пятницу, 18 января, жильцы обратились в Управляющую компанию с жалобой и просьбой очистить наконец крышу от снега.

- От управляющей компании реакции не последовало. Было сказано: нет людей, ничего не можем сделать. А через два дня на месте протечек в первом подъезде рухнул потолок, - рассказала корреспонденту «КП» Ольга Буркова, жительница дома №88.

Как рассказывают жильцы, после сообщения о происшествии к ним приехали не только спасатели, но и руководство управляющей компании, представители горадминистрации. Вердиктом стало запоздалое решение все-таки освободить крышу от снега. Приехали, почистили. А еще через некоторое время потолок обвалился уже в квартире Ольги.

Больше у этого дома "Перспективы" не будетФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- К счастью, мы успели покинуть жилье и никто не пострадал, - сообщила женщина.

После инцидента потолок решили залатать.

- Прибитое ДВП проблему не решит. С потолка все равно капает, - сетует Ольга.

Рухнувший и протекающий потолок решили залататьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ОТ «ПЕРСПЕКТИВЫ» К «АЛЬТЕРНАТИВЕ»

До сего момента управляющей организацией, обслуживающей дом, являлось ООО «Перспектива». Однако вчера, 22 января, состоялось общедомовое собрание жильцов, на котором решался вопрос передачи дома в руки другой организации – ООО «Альтернатива». От перспектив, к альтернативам – символично.

- В «Перспективе» нам так и сказали: крышу чинить не будем, денег нет, мы банкроты, - рассказала Ольга.

Однако, по словам жителя дома №88, попросившим не называть его имени в данном материале, компания не прикладывала никаких усилий к содержанию и ремонту дома задолго до банкротства. Частично виной тому долги жильцов перед коммунальщиками: над многими висят неоплаченные счета за услуги ЖКХ.

А какой управляющей компании выгодно брать на себя ответственность за старинный аварийный дом, да еще и с долгами? Ответ очевиден – это невыгодно никому.- Мы им должны, но и они нам должны – текущий ремонт не проводится, снег ни чистят, мусор не вывозят, - поделился своим мнением житель дома №88.

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?

Прогулка по дому №88 в компании его жителей повергает не в шок, но в состояние глубокой тоски: заколоченные досками разбитые окна подъездов, облупившаяся краска, какие-то балки, подпирающие отваливающийся потолок. Крыша после чистки снега все равно течет. Причем не только в первом подъезде. Постапокалипсис? Нет, современные орловские реалии.

Интересен вот какой факт. После того, как в сентябре 2016-го года дом был признан аварийным, чиновники предложили его жителям до момента расселения (крайний срок – 13 декабря 2022 года) переехать в городской маневренный фонд.

Настоящий постапокалипсисФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Жильцы и сейчас могут обратиться в администрацию, и им будет предоставлено жилье в маневренном фонде, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Но люди остаются в своих квартирах. Это при том, что пару лет назад жильцы заплатили за независимую экспертизу, оценивающую состояние дома: она показала степень износа более 70% (соответствующий документ имеется в распоряжении редакции «КП»).

Людей пугают две вещи: состояние маневренного фонда, а также то, что в случае временного размещения переезд в новые квадратные метры может затянуться на неопределенный срок.

Зрелище печальноеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Конечно, в Орле реализуется программа переселения из аварийного жилого фонда. Но и таких частных и печальных случаев, как дом №88 по улице 2-й Курской, хватает. У людей долги за ЖКХ, управляющим компаниям брать проблемный дом – лишние неприятные хлопоты, а свежие квартиры светят жильцам, по плану, только через несколько лет.

Мы не беремся строить прогнозы и призывать ответственных к ответственности. Вместо этого публикуем фотоснимок из недавнего прошлого.

наб. Дубровинского, 68. Орел. 2017 год.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«КП» следит за развитием ситуации.

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