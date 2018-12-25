2018-12-25T12:56:46+03:00
Общество

Капризы природы обернулись для Орла снежным коллапсом

Проезжая часть сужена, город стоит в пробках, а тротуары превратились в месиво [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Здесь есть тротуар. И припаркованное на нем авто.Здесь есть тротуар. И припаркованное на нем авто.Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Обильные декабрьские снегопады в Орле показали, что город к ним готов не был. «Никогда такого не было и вот опять», «ну надо же, в декабре и снег!» - шутки горожан в социальных сетях казались бы смешными, когда бы ситуация не была грустной.

Заезды во дворы и на прилегающие территории выглядят так Фото: Ольга СУПОНЕВА

Заезды во дворы и на прилегающие территории выглядят такФото: Ольга СУПОНЕВА

Несмотря на то, что по сообщению Спецавтобазы, днем и ночью на улицах облцентра трудится спецтехника, проезжая часть сильно сужена, общественный транспорт задерживается и город стоит в пробках. А тротуары, подходы к остановкам и «зебрам» превратились в снежное месиво, под которым скрывается опасный слой льда.

Тротуар на одной из центральных улиц города Фото: Ольга СУПОНЕВА

Тротуар на одной из центральных улиц городаФото: Ольга СУПОНЕВА

Как мы уже рассказывали читателям, ситуацией озаботились представители регионального отделения ОНФ. Общественники обратились к городским властям с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Люди протоптали проходы к "зебрам" и остановкам Фото: Ольга СУПОНЕВА

Люди протоптали проходы к "зебрам" и остановкамФото: Ольга СУПОНЕВА

- Тротуары покрылись льдом, который не только не убирается, но и не посыпан песком. Пожилые граждане с трудом могут пройти по улицам. Дополнительно к этому увеличилось количество пострадавших жителей Орла, которые получили травмы в результате падения на льду, - рассказали «КП» в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Транспорт горожане ждут в сугробах. И выходят из него тоже в сугробы Фото: Ольга СУПОНЕВА

Транспорт горожане ждут в сугробах. И выходят из него тоже в сугробыФото: Ольга СУПОНЕВА

Пробки и задержки общественного транспорта стали обсуждаемыми темами в социальных сетях. Так, минувшим вечером 24 декабря, несколько десятков жителей не могли долгое время уехать из микрорайона Лужки.

«КП» следит за ситуацией.

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