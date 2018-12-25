2018-12-25T08:58:04+03:00
Общество

Активисты Орла обратились к властям с призывом усилить очистку города от снега

Орловцы жалуются на нечищеные тротуары и заторы на дорогах из-за скопления выпавших осадков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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Орловские активисты обратились к властям с призывом усилить очистку города от снега. С таким предложением общественники выступили после участившихся жалоб орловцев на нечищеные тротуары и заторы на дорогах.

- В Орле из-за массового выпадения осадков все улицы оказались завалены снегом, который вовремя не вывозится. Из двух полос движения одна засыпана снегом. Автомобилисты по этой причине попадают в многокилометровые пробки, - отмечают активисты.

По словам общественников, ситуация на окраинах и в центре одна и та же. Особенно большие пробки образуются на улицах Московской, Комсомольской, Октябрьской. По ним идет активный поток транспорта.

- Тротуары покрылись льдом, который не только не убирается, но и не посыпан песком. Пожилые граждане с трудом могут пройти по таким улицам. Дополнительно к этому увеличилось количество пострадавших жителей Орла, которые получили травмы в результате падения на льду, - сообщают общественники.

Помочь в борьбе с неубранным снегом и наледью могут сами орловцы. Для этого нужно опубликовать в социальных сетях фотографии с хэштегом #ОпасныйЛед и указать адрес опасного участка.

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