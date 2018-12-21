Кладбище здравого смысла: в Орле простаивает мусороперерабатывающий завод, а рядом разрастается свалка

Сообщения были проиллюстрированы фотоснимком объявления о том, что участки перекрыты. Жители региона стали активно спорить на тему, грозит ли Орлу мусорная катастрофа? Мы попытались найти ответ на этот вопрос, а также на вопрос, почему рядом с гигантской несанкционированной свалкой, находящейся в черте города, простаивает мусороперерабатывающий завод.

ПОЛИГОН ИЛИ СВАЛКА?

Кто хотя бы раз видел вблизи свалку на улице Итальянской, 33 в городе Орле, упорно именуемую «полигоном ТБО», зрелище это не забудет никогда. Горы отходов высотой с девятиэтажный дом, непрерывно снующие по этим терриконам и пополняющие их самосвалы, грязные бездомные собаки, смрад и кружащее воронье. Находится это «великолепие» на городской земле и фактически в черте города. Настоящее кладбище здравого смысла.

Это скопище мусора у орловцев принято называть полигоном ТБО. Однако приоткроем завесу: полигон ТБО – это сложное технологическое сооружение, имеющее определенную инженерную инфраструктуру, которая позволяет минимизировать вред для экологии и здоровья людей от хранения отходов. Здесь же, в Орле – просто огромная зловонная помойка, занимающая гектары городской земли.

Почти 5 лет назад, в 2014-м году, постановление суда определило прекратить вывоз отходов сюда, однако считаться с законом компетентные лица не сочли нужным. Тонны несортированного мусора и по сей день привозят на Итальянскую улицу. Анализы проб почвы и воды, сделанные в независимых лабораториях, показывают превышение норм по содержанию различных вредных веществ. Однако ни власти, ни надзорные органы, ни сами орловцы почему-то до сих пор не бьют тревогу.

В этом году свалкой заинтересовались экологи всероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Посещение объекта, привело активистов в ужас, директор организации Андрей Нагибин назвал сложившуюся на Орловщине ситуацию зазеркальем. И вот почему: уже больше года рядом с этой помойкой функционирует современный и не имеющий аналогов мусороперерабатывающий завод. Который способен и готов перерабатывать отходы, образующиеся не только в городе Орле и Орловском районе, но и еще нескольких районах области. Который готов взяться за рекультивацию имеющейся свалки. И который единственный в области имеет на это полномочия и бессрочную лицензию. Зазеркалье, абсурд, нонсенс.

НЕ ДОПУСТИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Почему сложилась такая ситуация и что же случилось 16 декабря? Чтобы найти ответ на эти вопросы, мы встретились с генеральным директором мусороперерабатывающего предприятия АО «ЭкоСити» Юрием Парахиным, которого, собственно и обвинили в установленном на свалке шлагбауме с объявлением о запрете проезда для мусоровозов. И вот что рассказал Юрий Алексеевич.

- Действительно, шлагбаум поставлен. Он препятствует проезду на те участки, арендаторами которых мы являемся - согласно кадастру, это участки №11 и №15. Арендаторами других участков является компания «ОПЭК». Никакого документально регламентированного проезда к ним через наши участки здесь нет и быть не может (наглядно можно увидеть это на нижеприведенной иллюстрации - ред.).

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16 декабря мусоровозы не могли проехать на участки №4 и №12. Почему их путь должен лежать именно через землю, арендованную «ЭкоСити» - также вопрос. Образовавшийся на горах мусора технологический проезд, если можно его так назвать, не является ни документально оформленной дорогой, ни сервитутом.

- Своими действиями мы пытались воспрепятствовать разрастанию несанкционированной свалки, - говорит Юрий Парахин.

Однако водители мусоровозов, не будем строить домыслов по чьей инициативе, устроили «показательные выступления». Несколько машин решили избавиться от мусора прямо у дороги. Работники «ЭкоСити» задокументировали эти факты и информацию, с приложением фото и видеофайлов, направили в профильные департаменты и надзорные ведомства, а также лично главе городской администрации Александру Муромскому.

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При этом компаниям стоило всего лишь заключить официальные договоры с «ЭкоСити» на прием мусора. И не поднимать бурю в стакане воды, не пугать жителей региона, тем более за две недели до вступления в свои полномочия регионального оператора. Но об этом позже.

В этом месте у читателя возникнет резонный вопрос. Если свалка давно переполнена и при этом в Орле существует завод по переработке мусора, то почему не свозить отходы туда?

- На сегодняшний день мы работаем даже не в половину своей мощности, - отмечает Юрий Парахин.

Картина складывается следующая: два мусоровоза приезжают и разгружаются на заводе, десять – по проторенной дорожке едут все на ту же свалку. За годы своего существования это место стало какой-то аномальной зоной: ни законы, ни постановления суда, ни здравый смысл здесь не работают.

- Мы говорим, привозите нам мусор, мы готовы принять его, сами его рассортируем, он будет переработан без малейшего вреда для экологии, - говорит директор завода.

Помимо главной - экологической - функции, у предприятия есть еще одна немаловажная для такого небольшого и небогатого как Орловщина региона: социальная. Завод предоставляет больше двухсот рабочих мест. При этом здесь имеется общежитие со всеми удобствами, собственная столовая. Кроме того, уже сегодня на территории завода размещены теплицы, где выращиваются свежие овощи. И знаете, как они отапливаются? За счет все того же мусора. Собственно, как и сами цеха, как и административные здания, и общежития.

- Мы в состоянии снабдить теплоэнергией целый небольшой город, вроде Ливен или Мценска, - говорит Юрий Парахин.

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ

19 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил с инвестиционными посланием. Глава региона отметил, что с первого января 2019 года начинает действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами.

Теперь за весь процесс вывоза, сортировки, утилизации и захоронения ТКО будет отвечать региональный оператор. В Орловской области по результатам конкурсного отбора статус регионального оператора на 10 лет получило ООО «УК «Зеленая роща».

- Основная цель - улучшить экологическую ситуацию в регионе, сделать города и другие населенные пункты Орловской области более комфортными, - подчеркнул Андрей Клычков.

С нового года в области должна быть отлажена новая схема вывоза и утилизации отходов. Именно утилизации, а не бездумного складирования в черте города. С приходом регионального оператора, вереница мусоровозов должна потянуться на перерабатывающее отходы предприятие.

- Кроме того, мы выступили с инициативой собрать совещательный орган, состоящий из компетентных лиц, чтобы обсудить возможность постепенной рекультивации имеющейся свалки, - говорит Юрий Парахин.

Совсем скоро жители Орловщины увидят, как задача, поставленная губернатором будет реализовываться на практике. Мы следим за развитием ситуации.

Автор ОЛЬГА СУПОНЕВА