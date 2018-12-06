В Орле после гибели в пожаре пожилой женщины и ребенка возбуждено уголовное дело

Пожар в жилой трехэтажке в поселке Дубовая Роща в Орловском районе разбушевался сегодня днем, 6 декабря. Пламя охватило квартиру на первом этаже, по балконам панельного дома огонь «пополз» вверх. Спасатели локализовали возгорание, однако человеческих жертв избежать не удалось. Теперь в причинах трагедии, унесшей жизни 81-летней женщины и пятилетнего ребенка, будут разбираться следователи.

Цветочная, 13. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Как уже сообщала «КП» своим читателям, на вызов о возгорании на улице Цветочной, 13 пожарные выехали в двенадцатом часу дня. 19 человек было эвакуировано из горящего дома, некоторых пришлось буквально выносить на руках. Как рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в процессе разведки спасатели обнаружили тело жительницы дома в одной из квартир.

Еще пять человек было госпитализировано. Позже, как ни боролись медики за его жизнь, в больнице скончался пятилетний ребенок.

Фото с места происшествия: СУ СК РФ по Орловской области

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Последствия пожара. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Причины жуткого пожара пока не установлены. Предположительно, пламя разгорелось на кухне квартиры на первом этаже. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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