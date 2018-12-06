2018-12-06T14:46:26+03:00
Происшествия

19 человек эвакуировано при серьезном пожаре в жилом доме под Орлом

Среди спасенных есть дети
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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С серьезным пожаром пришлось бороться орловским спасателям сегодня днем, 6 декабря. В поселке Дубовая Роща под Орлом пламя разбушевалось в трехэтажном жилом доме.

В начале двенадцатого часа спасателям поступил сигнал о пожаре на улице Цветочной поселка. Оказалось, горит квартира на первом этаже, пламя «поползло» по этажам. Огнеборцы организовали эвакуацию, среди спасенных есть дети.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, возгорание удалось быстро локализовать. Однако, без пострадавших не обошлось – пятеро человек госпитализировано, также спасателями при разведке было обнаружено тело пожилой женщины.

Работа на месте ЧП специалистов чрезвычайного ведомства, медиков и полицейских продолжается и сейчас. Причины пожара пока не ясны, их устанавливают эксперты.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

- МЧС в очередной раз напоминает жителям региона о соблюдении правил пожарной безопасности. Орловцам стоит уделить особое внимание своей безопасности и безопасности окружающих, в том числе в период новогодних праздников, - поделилась с «КП» Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

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