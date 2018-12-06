2018-12-06T14:46:26+03:00
Происшествия

19 человек эвакуировано при серьезном пожаре в жилом доме под Орлом

Среди спасенных есть дети
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

С серьезным пожаром пришлось бороться орловским спасателям сегодня днем, 6 декабря. В поселке Дубовая Роща под Орлом пламя разбушевалось в трехэтажном жилом доме.

В начале двенадцатого часа спасателям поступил сигнал о пожаре на улице Цветочной поселка. Оказалось, горит квартира на первом этаже, пламя «поползло» по этажам. Огнеборцы организовали эвакуацию, среди спасенных есть дети.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, возгорание удалось быстро локализовать. Однако, без пострадавших не обошлось – пятеро человек госпитализировано, также спасателями при разведке было обнаружено тело пожилой женщины.

Работа на месте ЧП специалистов чрезвычайного ведомства, медиков и полицейских продолжается и сейчас. Причины пожара пока не ясны, их устанавливают эксперты.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

- МЧС в очередной раз напоминает жителям региона о соблюдении правил пожарной безопасности. Орловцам стоит уделить особое внимание своей безопасности и безопасности окружающих, в том числе в период новогодних праздников, - поделилась с «КП» Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Орловщине растет заболеваемость ОРВИ
В Орле для творческой молодежи состоится международный конкурс «Путь к мечте»
Ряд краж предотвратили сотрудники Росгвардии в орловских магазинах
В Орле стартовал театральный фестиваль «Месяц в деревне»
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
В Орле наградят победителей творческого конкурса среди людей с ограниченными возможностями здоровья
В поселке Нарышкино Орловской области 7 многоквартирных домов около полутора лет не имели управляющих компаний
В Орле на следующей неделе почтят память Героев Отечества
Орловцы помогут героям благотворительной акции «Свет Рождественской звезды»
Сегодня ночью улицы Орла убирали 30 единиц снегоуборочной техники
В Орловской области прокуратура обнаружила бесхозный сибиреязвенный скотомогильник без должного содержания и оборудования
В субботу в орловском православном центре «Вятский Посад» пройдет ярмарка
За вождение в пьяном виде орловца осудили на 10 месяцев
В Орле полицейские рассказали работникам торговли, как отличить поддельные купюры от настоящих
370 административных протоколов составили за год в Северном районе Орла
Инклюзивный спектакль «Открытая дверь» вошел в тройку лучших проектов конкурса «Доброволец России – 2018»
Три орловчанки похитили чужую забытую в банкомате карту и расплатились ей за свои покупки в магазине
В орловской глубинке замыкание проводки обернулось пожаром
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет
На орловской трассе легковой «Опель» влетел в фуру
В Болхове легковушка протаранила железобетонный блок
Каток на площади Ленина в Орле откроется 21 декабря
Под Орлом спасатели справились с огнем, охватившим офисное здание
Спецавтобаза в Орле: «За ночь вывезено 448 кубометров снега»
В орловской глубинке открылся кинотеатр
В Северном районе Орла демонтировали два незаконно поставленных металлических гаража
Орловских школьников познакомят с основами программирования на «Уроке цифры»
На улице Металлургов в Орле ночью тушили пожар в одной из квартир пятиэтажного дома