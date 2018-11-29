Орловские депутаты приняли измененные правила благоустройства города

На сегодняшней, 29 ноября, сессии горсовета орловские депутаты приняли правила благоустройства и санитарного содержания города с внесенными в них изменениями. Теперь за территорию, прилегающую к зданиям, будут отвечать сами хозяйствующие субъекты. Напомним, ранее этот вопрос вызвал жаркие споры и широкое общественное обсуждение.

Месяц назад, 23 октября, в облцентре состоялись общественные слушания. Тогда замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов отметил, что органы местного самоуправления получили право вменять уборку и содержание прилегающей территории согласно новой редакции закона «О местном самоуправлении».

- Соблюдение порядка на прилегающей территории становится обязанностью всех жителей города: собственников частных домов, владельцев нестационарных торговых и крупных коммерческих объектов, промышленных предприятий, членов садовнических, гаражных кооперативов. При этом для каждого объекта недвижимости устанавливаются границы прилегающей территории и перечень работ, которые необходимо выполнять, - отметил Александр Филатов.

Помимо публичных слушаний, первичные слушаний по внесению изменений прошли и в администрациях городских районов.

- С учетом высказанных предложений и замечаний в проект решения внесены корректировки. Обязательства по содержанию прилегающей территории распространяются только на владельцев нежилых помещений, предельное удаление границ увеличивается с 5 до 10 метров для владельцев нежилых помещений в многоэтажках, а также увеличиваются границы и для гаражных, дачных, садоводческих объединений. На школы и детские сады такие обязательства не накладываются, предельные сроки удаления надписей со зданий увеличиваются с 2 до 7 дней, - подытожил Филатов на сессии горсовета.

То есть по факту теперь территории у тех или иных зданий на законодательной основе будут ответственны не управляющее компании и профильные департаменты, а предприниматели и простые горожане. При этом за не стриженый газон, не вывезенный мусор и не убранный снег также в ответе будут собственники. Речь идет, в том числе, об ответственности и юридической: например, зимой ответчиком в суд за сломанную на скользком тротуаре руку пойдет собственник магазина (или другого объекта), который не убрал наледь.

Приняты правила благоустройства были не единогласно.

- Одним хозяйствующим субъектам отводится одно количество метров, другим другое, в этом есть какая-то дискриминация. Остаются и юридические вопросы, проект требует доработки. При внесении изменений в правила благоустройства с собственников квартир в многоэтажках какую-либо ответственность сняли, ссылаясь на возможные разногласия с Жилищным кодексом. Однако, когда речь зашла о предпринимателях, о разногласиях с Налоговым кодексом не подумали, - отметил депутат горсовета Олег Карпиков.

Хотя возникли и мнения диаметрально противоположные. Например,вице-спикер областного совета Михаил Вдовин, присутствующий на сессии, привел в пример ухоженный Белгород: по его мнению именно подобный подход к содержанию территории в порядке и делает город чистым.

Так или иначе, правила народными избранниками были приняты. Отметим, что нарушителям грозит штраф: для частных лиц — от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических — от 15 до 30 тысяч рублей.

Станет ли Орел чище и какие последствия могут быть у принятых изменений покажет их применение на практике. «КП» следит за ситуацией.