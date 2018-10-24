СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-24T11:11:07+03:00

На повестке дня вопрос о том, чтобы собственники отвечали за уборку прилегающей территории

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В Орле публично обсудили изменения правил благоустройства города. На повестке дня вопрос о том, чтобы собственники сами отвечали за уборку территории, прилегающей к дому, магазину, предприятию и другим объектам.

Публичные слушания состоялись накануне, 23 октября, в городской администрации. Замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов рассказал, что органы местного самоуправления получили право вменять уборку и содержание прилегающей территории согласно новой редакции закона «О местном самоуправлении».

В настоящее время разрабатывается проект по внесению таких изменений в правила благоустройства города.

- Соблюдение порядка на прилегающей территории станет обязанностью всех жителей города: собственников частных домов, владельцев нестационарных торговых и крупных коммерческих объектов, промышленных предприятий, членов садовнических, гаражных кооперативов. Для каждого объекта недвижимости устанавливаются границы прилегающей территории и перечень работ, которые необходимо выполнять, - отметил Александр Филатов.

Фото: пресс-служба мэрии Орла

То есть по факту за чистоту и красоту прилегающих территорий на законодательной основе будут ответственны не управляющее компании и профильные департаменты, а предприниматели и простые горожане. При этом за не стриженый газон, не вывезенный мусор и не убранный снег также в ответе будут собственники.

- В том случае, если изменения в Правила благоустройства будут приняты, нарушителям грозит штраф: для частных лиц — от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических — от 15 до 30 тысяч рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Вопрос будет дорабатываться, конкретное предложение рассмотрят депутаты горсовета на грядущей ноябрьской сессии. «КП» следит за ситуацией.