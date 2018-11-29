2018-11-29T13:01:00+03:00
Общество

При закупке песко-соляной смеси в Орле обнаружены нарушения

Ущерб составил 9 миллионов рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские депутаты: при закупке песко-соляной смеси обнаружены нарушенияОрловские депутаты: при закупке песко-соляной смеси обнаружены нарушенияФото: Ольга СУПОНЕВА
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Сегодня, 29 ноября, на сессии горсовета орловские депутаты обсудили вопрос закупки для города песко-соляной смеси. Оказалось, при ее приобретении были допущены нарушения, из-за чего бюджету города нанесен ущерб в 9 миллионов рублей.

По словам депутата Евгения Косогова, напрямую песко-соляную смесь закупило УКХ. Хотя заниматься этим вопросом должна была «Спецавтобаза».

- На сессии депутаты потребовали от администрации Орла провести служебную проверку. Кроме того, речь шла вплоть до увольнения Светланы Климовой, руководителя УКХ Орла, и всех тех, кто причастен к нанесению ущерба бюджету, - сообщил корреспондент «КП» из зала администрации, где сейчас проходит горсовет.

Служебная проверка уже назначена. Решение будет принято до 15 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спецавтобаза» уже завезла 60% песка и 50% соли, оба состава перемешиваются. Всего к зимнему периоду планируется заготовить 17 тысяч тонн смеси, чтобы содержать город в зимний период.

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