При закупке песко-соляной смеси в Орле обнаружены нарушения

Сегодня, 29 ноября, на сессии горсовета орловские депутаты обсудили вопрос закупки для города песко-соляной смеси. Оказалось, при ее приобретении были допущены нарушения, из-за чего бюджету города нанесен ущерб в 9 миллионов рублей.

По словам депутата Евгения Косогова, напрямую песко-соляную смесь закупило УКХ. Хотя заниматься этим вопросом должна была «Спецавтобаза».

- На сессии депутаты потребовали от администрации Орла провести служебную проверку. Кроме того, речь шла вплоть до увольнения Светланы Климовой, руководителя УКХ Орла, и всех тех, кто причастен к нанесению ущерба бюджету, - сообщил корреспондент «КП» из зала администрации, где сейчас проходит горсовет.

Служебная проверка уже назначена. Решение будет принято до 15 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спецавтобаза» уже завезла 60% песка и 50% соли, оба состава перемешиваются. Всего к зимнему периоду планируется заготовить 17 тысяч тонн смеси, чтобы содержать город в зимний период.