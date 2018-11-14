В Орле готовятся к зимней гололедице
«Спецавтобаза» продолжает завозить пескосоляную смесь
Фото: пресс-служба мэрии Орла
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В Орле активно готовятся к зимней гололедице. МУП «Спецавтобаза» продолжает завозить песок и соль для изготовления смеси.
На данный момент на предприятие завезено 60% песка и 50% соли, производится перемешивание двух составов.
- Всего к зимнему периоду планируется заготовить 17 тысяч тонн пескосоляной смеси. Этого будет достаточно, чтобы содержать город в зимний период, - заявил Александр Байдак, директор «Спецавтобазы».
На предприятие в ближайшие 10 дней планируется доставить оставшуюся часть песка и соли и полностью завершить заготовку пескосоляной смеси.