В Орле готовятся к зимней гололедице

СЕГОДНЯ 11:42 2018-11-14T11:42:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле активно готовятся к зимней гололедице. МУП «Спецавтобаза» продолжает завозить песок и соль для изготовления смеси.

На данный момент на предприятие завезено 60% песка и 50% соли, производится перемешивание двух составов.

- Всего к зимнему периоду планируется заготовить 17 тысяч тонн пескосоляной смеси. Этого будет достаточно, чтобы содержать город в зимний период, - заявил Александр Байдак, директор «Спецавтобазы».

На предприятие в ближайшие 10 дней планируется доставить оставшуюся часть песка и соли и полностью завершить заготовку пескосоляной смеси.