2018-11-14T11:42:40+03:00
Общество

В Орле готовятся к зимней гололедице

«Спецавтобаза» продолжает завозить пескосоляную смесь
Маргарита ИВАНОВА
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Фото: пресс-служба мэрии ОрлаФото: пресс-служба мэрии Орла
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В Орле активно готовятся к зимней гололедице. МУП «Спецавтобаза» продолжает завозить песок и соль для изготовления смеси.

На данный момент на предприятие завезено 60% песка и 50% соли, производится перемешивание двух составов.

- Всего к зимнему периоду планируется заготовить 17 тысяч тонн пескосоляной смеси. Этого будет достаточно, чтобы содержать город в зимний период, - заявил Александр Байдак, директор «Спецавтобазы».

На предприятие в ближайшие 10 дней планируется доставить оставшуюся часть песка и соли и полностью завершить заготовку пескосоляной смеси.

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