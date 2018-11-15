К 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева: топ-5 книг великого писателя, доступных он-лайн

В большинстве школ Орловщины почетное место в кабинете литературы занимает портрет Ивана Сергеевича Тургенева. Каждый житель области еще с детства знает нашего земляка и, наверняка, помнит произведения писателя. И если раньше нам приходилось идти в библиотеку за его книгами или искать их в магазинах, то с приходом современных технологий творчество классика стало не просто доступнее – оно находится прямо под рукой, а если еще точнее – то в любом сматрфоне. Вместе с экспертами МТС мы выяснили, какие произведения Ивана Сергеевича орловчане любят больше всего и чаще скачивают на свои телефоны через сервис «МТС.Книги».

На первом месте – бессмертный роман «ОТЦЫ И ДЕТИ»

Читать или скачать бесплатно его можно по ссылке https://books.mts.ru/book/46639

«Отцы и дети» признан критиками знаковым произведением в творчестве великого русского писателя, а нам он хорошо знаком из школьной программы. Все мы помним муки над сочинением «Образ Базарова». Роман стоит перечитать в зрелом возрасте уже потому, что в конечном счете это произведение о вечном и о каждом из нас. Ведь все мы чьи-то отцы и чьи-то дети...Кстати, в 1987 году театральные постановки по роману «Отцы и дети» были поставлены в Лондоне и Торонто, и назывались они «Отцы и сыновья» - в Великобритании и «Ничего святого» - в Канаде.

Второе по популярность произведение - не менее легендарные «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА»

Читать или скачать бесплатно его можно по ссылке https://books.mts.ru/book/46636

Цикл рассказов и очерков Ивана Сергеевича Тургенева написан на основе реальных встреч писателя с жителями Орловской губернии во время его охотничьих вылазок. Мудрые персонажи рассказов открывают читателям со страниц книги народ, достойный уважения. Более ста лет «Записки охотника» составляют гордость русской литературы. Книга обрела новую жизнь, издаваясь и переиздаваясь миллионными тиражами у нас и за границей. Название цикла рассказов не случайно. Читателям хорошо известно, что Тургенев очень любил охоту. Он мог неделями не выпускать ружья из рук, преодолевая сотни километров в поисках дичи. За всю свою жизнь он несчетное количество раз пешком прошел Тульскую, Орловскую, Тамбовскую, Калужскую и Курскую губернии. Благодаря своим путешествиям, писатель как раз и знакомился с простыми людьми.

Следующим в предпочтениях идет роман «РУДИН», многим тоже хорошо известный из школьной программы

Читать или скачать бесплатно его можно по ссылке https://books.mts.ru/book/6336

Книга о трагедии русского интеллигента, не способного на решительный поступок и буквально губящего и себя, и близких бесконечной, мучительной бездеятельностью. «Рудин» был первым романом Тургенева. Это известно всем, но, как ни странно, этого не знал сам Тургенев. Дело в том, что в 1856 году в журнале «Современник», где «Рудин» впервые был опубликован, он назывался повестью, и только потом автор возвел произведение в ранг романа.

С совсем небольшим отрывом – на четвертом месте расположился роман «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

Читать или скачать бесплатно его можно по ссылке https://books.mts.ru/book/42579

Тонкий и печальный роман Тургенева. Поэтичная, удивительно красивая история несбывшейся любви, разбитых надежд и сложной судьбы блестящего, умного человека, совершившего некогда трагическую ошибку – и расплачивающегося за нее всю жизнь…Можно не только прочитать этот роман, но и посмотреть экранизацию произведения. В 1969 Андрей Кончаловский снял по произведению фильм. И хотя кино получилось по-настоящему хорошим, сам Кончаловский как-то сказал: «Все время съемок «Дворянского гнезда», просыпаясь утром, я, не открывая глаз, доставал из-под кровати бутылку коньяку. Только выпив полстакана, я освобождался от ужаса предстоящего дня и начинал соображать, что буду снимать сегодня: как делать эту картину я абсолютно не представлял».

И замыкает наш небольшой рейтинг пьеса «ПРОВИНЦИАЛКА»

Читать или скачать бесплатно его можно по ссылке https://books.mts.ru/book/4336

Это – комедийная пьеса Тургенева. Жена мелкого провинциального чиновника, желая перебраться в столицу, проявляет недюжинный ум, изощренную изобретательность и житейскую смекалку, чтобы обольстить влиятельного графа. Светский лев оказался бессилен перед этим напором расчетливой женственности. Вот такая история, как говорится, на все времена. Премьера пьесы имела огромный успех. В 1851 году в Малом театре зал был переполнен, а сегодня увидеть этот спектакль можно на сцене МХАТа в Москве.

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