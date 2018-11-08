2018-11-08T11:37:03+03:00
Общество

«Мираторг» приобрел сельхозугодья PPF Group

Заключено соглашение о приобретении компаний из состава холдинга «РАВ Агро», основными активами которых являются земельные массивы Орловщины
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Растениеводство является важнейшим звеном в производственной цепочке агрохолдинга: из выращенного на собственных полях сырья на заводах «Мираторга» производят натуральные комбикорма, которые являются основой рациона животных и птицы на фермах компании. Собственное кормопроизводство позволяет контролировать стоимость конечного продукта и гарантировать стабильно высокое качество мяса.

АПХ «Мираторг» и PPF Group договорились о максимально эффективной передаче сельхозугодий, чтобы обеспечить непрерывность цикла обработки и соблюсти применяемые технологии почвосбережения. На приобретенных землях агрохолдинг планирует выращивать зерновые и бобовые культуры, в том числе озимую и яровую пшеницу, кукурузу, сою. Приобретение новых сельхозземель позволит холдингу расширить сырьевую базу для предприятий в регионе: увеличение земельного банка будет сопровождаться вводом новых мощностей по переработке - комбикормового и маслоэкстракционного заводов.

- Агрохолдинг на территории Орловской области реализует крупнейший межрегиональный проект по удвоению мощностей свиноводческого дивизиона, - пояснили в пресс-службе агрохолдинга. - Новые сельхозугодья оптимально дополнят производственную структуру холдинга в регионе, одной из стратегических целей которого является 100% самообеспеченность кормами животных и птицы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Орле пройдет региональный турнир по бочче
Орловский сахарный завод заплатит около 2 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Быстрая Сосна
«Синицын мост» в Болховском районе Орловской области отремонтируют почти за 5 миллионов рублей
Будущие орловские призывники соревновались в силе и ловкости
В Орле прошла очередная проверка общественного транспорта
До конца ноября на нескольких улицах Орла ограничат движение
В Орле СК проверит обстоятельства гибели мужчины, найденного в реке
Орловцы стали победителями на пробном турнире по спортивному пейнтболу
Под Орлом рыбак обнаружил в водоеме тело мужчины
Редакции «Комсомолки» в Орле вручили благодарственное письмо от УМВД
Праздник «Тургеневская осень» пройдет в Орле в день рождения писателя
Орловские активисты просят прокуратуру проверить работу по укладке асфальта во дворах по улице Металлургов
Орловские школьники повесят рядом с квартирами ветеранов войны красные звезды