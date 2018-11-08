«Мираторг» приобрел сельхозугодья PPF Group

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-08T11:37:03+03:00

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Растениеводство является важнейшим звеном в производственной цепочке агрохолдинга: из выращенного на собственных полях сырья на заводах «Мираторга» производят натуральные комбикорма, которые являются основой рациона животных и птицы на фермах компании. Собственное кормопроизводство позволяет контролировать стоимость конечного продукта и гарантировать стабильно высокое качество мяса.

АПХ «Мираторг» и PPF Group договорились о максимально эффективной передаче сельхозугодий, чтобы обеспечить непрерывность цикла обработки и соблюсти применяемые технологии почвосбережения. На приобретенных землях агрохолдинг планирует выращивать зерновые и бобовые культуры, в том числе озимую и яровую пшеницу, кукурузу, сою. Приобретение новых сельхозземель позволит холдингу расширить сырьевую базу для предприятий в регионе: увеличение земельного банка будет сопровождаться вводом новых мощностей по переработке - комбикормового и маслоэкстракционного заводов.

- Агрохолдинг на территории Орловской области реализует крупнейший межрегиональный проект по удвоению мощностей свиноводческого дивизиона, - пояснили в пресс-службе агрохолдинга. - Новые сельхозугодья оптимально дополнят производственную структуру холдинга в регионе, одной из стратегических целей которого является 100% самообеспеченность кормами животных и птицы.