Как орловчанам восстановить справедливость с помощью смартфона

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-07T11:00:28+03:00

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Наверное, каждому из нас приходилось сталкиваться с неприятными ситуациями в поликлинике, кафе, магазине. Как найти справедливость и отстоять свои права в спорных, а иногда и просто обидных случаях? Схема простая: вооружаемся смартфоном, ищем нужный портал по вашей проблеме и излагаем ситуацию. Подробнее, как это работает мы расскажем вместе с экспертами МТС.

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С мобильным интернетом МТС найти нужный сайт или он-лайн сервис просто и легко. Интернет доступен практически везде, его скорость достигает 150 Мбит/с, а безлимитный трафик на «Тарифище» позволит не думать о платежах и написать «куда следует» незамедлительно!

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Медицина

В этом году в Орле проводится независимая оценка качества услуг медицинских организаций. Если вам не дали нужное направление, не принял врач или нагрубили в поликлинике - поделиться своими замечаниями можно по телефону 88004500088 или через специальную форму на сайте Департамента здравоохранения Орловской области.

Для верности можно подключить и более высокие инстанции. В России существует целая Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, а в интернете есть портал Росздравнадзора, где можно пожаловаться на непрофессиональное лечение или поведение медперсонала из любого населённого пункта страны.

Найдите на сайте слева красную кнопку «подать обращение». Нажмите её и пролистайте страницу вниз, там в разделе «Формы подачи обращений» выберите нужную категорию и вариант «Рассмотреть обращение» или «Организовать проверку изложенных фактов». Обратите внимание: чтобы написать в Росздравнадзор, необходимо авторизоваться на портале Госуслуг (на сайте это кнопка «авторизоваться в ЕСИА»). Время рассмотрения — максимум 30 дней, после этого вы должны получить ответ.

ЖКХ и городская среда

Во дворе старая и опасная детская площадка, плохо вывозят мусор, не работает лифт или в вашем микрорайоне давно назрел вопрос новой дороги и школы? Таких обращений у жителей возникает множество. Благо и власти готовы идти навстречу и рассматривать жалобы граждан, ну а если обращения к чиновникам не срабатывают - есть и негосударственные порталы, где на помощь вам придут «юристы-активисты».

Обратиться с жалобой на управляющую компанию или благоустройство района вы можете на сайте администрации Орла. Главное не забудьте обязательно указать ваши фамилию, имя, отчество и адрес.

Кроме того, для всех жалоб, о которых мы говорили выше, есть еще два портала. Оба сайта негосударственные и подходят тем, кто не знает, в какой орган самостоятельно обратиться, или не хочет идти в региональные инстанции.

Первый, «Гражданский патруль», имеет даже собственные приложения для смартфонов.

Там можно не только рассказать о проблеме, но и сразу обозначить это место на карте. Никаких специальных данных сначала указывать не нужно, просто заполните анкету и расскажите о нарушении, выбрав из длинного списка.

У «независимого онлайн-проекта для решения проблем и борьбы с несправедливостью» «Сердитый гражданин» симпатичный интерфейс с супергероем и жёлтой кнопкой «решить проблему». Сделать это обещают в два шага. Даже с телефона, после простой регистрации, для которой нужно указать свои данные: ФИО, город, email и номер телефона, — всё получается легко и быстро. Сначала находим категорию нашей проблемы среди 14 вариантов (в каждой из которой есть подкатегории). Например, «Двор — не вывозят мусор». В открывшемся поле для жалобы описываем ситуацию максимально полно, прикладываем, если есть, фото- и видеодоказательства, заполняем анкету и ждём до 30 дней.

Образование

Вопросы к школам и садам, в которые ходят наши дети, пожалуй, периодически возникают у каждого. Если на уровне директора или заведующей они не решаются, стоит обратиться «повыше» через портал Министерства образования и науки. Здесь в разделе «Обращения граждан» можно отправить онлайн-письмо с жалобой, предложением или даже заявить о коррупции. Никакой дополнительной авторизации или регистрации не требуется, просто заполните подробную анкету. Тут же выберите форму, в которой вы хотели бы получить ответ.

Обращение, которое можно подать из любого уголка страны, тоже будут рассматривать до 30 дней.

Кафе и рестораны

Ну разве проблема — нагрубили в кафе? Ещё какая! Портал «Фламп» позволяет написать своё мнение о заведении и оценить его по пятибалльной шкале. Там уже собрано много отзывов о кафе и ресторанах Орла. Кстати, «Фламп» известен как книга жалоб, за что его не очень любят владельцы бизнеса. Здесь простейшая регистрация, и зайти можно даже через соцсеть. А дальше — как повезёт. Представители одних компаний вежливо отвечают на каждую претензию и даже предлагают бонусы за свои ошибки, другие же игнорируют или вступают в препирательства с клиентами. Однако даже при плохом, точнее «никаком», развитии событий вы предупредите будущих клиентов горе-бизнесменов и отобьёте часть их клиентов (звучит дьявольский смех).

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