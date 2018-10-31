«Мираторг» направил средства на компьютеризацию школы

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-31T08:49:08+03:00

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В компании «Мираторг» трудится более 33 тысяч человек, из них более 1570 – в Орловской области. В регионе реализуются основные этапы крупнейшего в России производства высококачественной говядины: здесь расположены фермы и откормочная площадка на 70 тысяч голов КРС, а также растениеводческий дивизион.

Агрохолдинг ежегодно не только создает новые рабочие места в сельской местности, но и инициирует активную социальную политику, соотнося свои экономические интересы с социальными интересами жителей региона. Взаимодействие с высшими и средними учебными заведениями региона - одно из ключевых направлений в рамках широкомасштабной программы по работе с детьми и молодежью. Агрохолдинг регулярно организует профориентационные экскурсии для школьников и производственные практики для студентов, а так же участвует в материально-техническом благоустройстве школ.

- Формирование информационной культуры подрастающего поколения - очень важная задача. Мы уделяем большое внимание регионам, а именно, сельским учебным учреждениям с целью обеспечения равномерной компьютеризации школ по всей стране, - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг». - Искренне надеемся, что благодаря нашей помощи, молодое поколение школьников будет ещё более подкованным в плане компьютерной грамотности.