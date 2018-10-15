Россельхозцентр по Орловской области: Всегда готовы помогать аграриям

15 Окт. 11:30 2018-10-16T11:30:20+03:00

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Автор Елена Александрова.

Можно сказать, что этот высокий показатель был достигнут в том числе благодаря специалистам, которые всегда готовы оказать помощь сельхозтоваро-производителям, а именно сотрудникам Россельхозцентра по Орловской области. Ведь они тоже работают в полях и переживают за урожай.

Об итогах сельскохозяйственного сезона, задачах, которые выполнены и еще предстоит выполнить, рассказал руководитель филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Орловской области Владимир Федорович Дежин.

- Владимир Федорович, как вы оцениваете итоги сельскохозяйственного сезона?

- Погодные условия в этом году были непростыми, лето выдалось засушливое, влаги было мало. Но наши предприятия не подвели, собрали хороший урожай. Я общаюсь с коллегами из других регионов и могу сказать, что на Орловщине работали активно и получили весьма неплохой результат.

- И наверняка такие показатели не случайны, а являются следствием планомерной работы...

- Разумеется. Если несколько лет назад сельхозтоваропроизводители довольствовались урожайностью в 25 центнеров с га, а 30 центнеров с га считали уже прекрасным достижением, то в последнее время стремятся получать урожайность в 50 - 60 центнеров с га, а то и больше. Такое стремление внушает оптимизм, люди трудятся с азартом, с интересом, это отрадно.

- Можно ли сказать, что в последнее время к вам обращаются чаще и услуги Россельхозцентра становятся более востребованными?

- Откровенно говоря, очень часто к нам обращаются, когда уже надо принимать решительные меры. Профилактические методы применяются далеко не всегда. Но мы всегда готовы помогать, даже в самых критических ситуациях. Особенно востребованы наши услуги в области защиты растений. И это обусловлено объективными причинами: болезней становится все больше, они распространяются стремительно, вредоносные насекомые тоже меняются, они более агрессивны. И если в один год определенный препарат сработал, это вовсе не значит, что он будет помогать от всего и всегда. Нужно постоянно держать руку на пульсе, узнавать о новых угрозах, изучать их и противостоять им. Без этого невозможно эффективно вести хозяйство, получать высокие и качественные урожаи.

- А есть ли у аграриев возможность самостоятельно выполнять такие сложные задачи?

- Россельхозцентр и существует для того, чтобы не оставлять их в одиночестве перед лицом всех проблем. Ведь чтобы определить какой вредитель поражает урожай, порой совершенно недостаточно визуального осмотра. А в нашей лаборатории имеется возможность взять личинку насекомого, вырастить ее до взрослой особи, изучить и определить, какой препарат поможет. То же самое касается различных заболеваний. Чтобы точно сказать, какая именно присутствует болезнь, нужно быть специалистом в данной области, иметь постоянный опыт работы, набитую руку и глазомер, если хотите...Здесь, как в медицине, от точности диагноза зависит успех лечения.

И если раньше на сельхозпредприятиях принято было держать в штате сразу нескольких агрономов, которые помогали главному, то сейчас в основном обходятся одним сотрудником. И он обязан быть профессионалом в каждой области: защите растений, семеноводстве, кормозаготовке и так далее. Понятно, что далеко не всегда встречается такое сочетание. Поэтому Россельхозцентр помогает сельхозтоваропроизводителям разбираться в проблемах и эффективно их решать.

- По каким именно направлениям работает Россельхозцентр по Орловской области?

- Направления традиционные: это семеноводство, защита растений, химико-токсикологические исследования и оценка качества зерна. Мы выполняем государственное задание по фитосанитарному мониторингу. Наши специалисты трудятся практически во всех районах области, сотрудники многих хозяйств прекрасно их знают. Кроме того, мы оказываем аграриям услуги на платной основе. Объем и список этих услуг постоянно растет. Могу сказать, что они довольно востребованы среди сельхозтоваропроизводителей. Надеемся, что интерес продолжит расти.

- А как реализуется проект по созданию консультационного центра для владельцев ЛПХ?

- Сейчас пока ведется строительство центра, налаживаем связи с потенциальными поставщиками продукции. Хотелось бы предложить что-то эксклюзивное, такую продукцию, которая будет интересна для тех, кто владеет землей в нашей полосе. Это будут саженцы плодовых деревьев, различная рассада, конечно, семена и многое другое. Большим плюсом нашего консультативного центра станет то, что рекомендации по посадке и выращиванию культур будут давать сотрудники Россельхозцентра. Строительство ведем за счет собственных средств, так что темпы не такие, как нам хотелось бы. Тем не менее проект постепенно реализуется.

- Удалось ли обновить материально-техническую базу?

- В этом направлении мы работаем постоянно и обновляем базу опять же за счет собственных средств. В этом году закупили новые мельницы, термошкафы, прибор для определения влажности зерна. Пока сорвалась поставка прибора для определения содержания масла в таких культурах, как рапс, подсолнечник и других. Будем надеяться, что поставщик исправит свои ошибки и мы сможем оказывать такую услугу, которая оказалась довольно востребованной.

- Какие еще задачи ставите на ближайшее время?

- В структуре Россельхозцентра продолжается реорганизация. Это вынужденная мера, связанная опять же с финансированием. Коллектив у нас в основном женский, мужчин крайне мало. И нашим женщинам приходится выполнять работу порой с риском для жизни и здоровья. Специалисты, которые исследуют посевы, вынуждены собирать данные в одиночку. Такую нам определили методику. Но человек, который находится один в поле, может оказаться в опасности. Может ухудшиться физическое состояние, может повстречаться дикий зверь. Хорошо, конечно, что таких случаев в нашей практике не было. Но ведь исключать подобную вероятность нельзя. Так что наши женщины действительно отважно стоят на передовой развития сельского хозяйства.

- Что пожелаете коллегам и коллективу в преддверии праздников - Дня работников сельского хозяйства и Международного дня сельских женщин?

- Прежде всего - всегда благоприятной погоды, отличных качественных урожаев, достойной закупочной цены на сельхозпродукцию. Хочу сказать спасибо всем, кто причастен к сельскому хозяйству. К производству самого главного в жизни каждого человека - продуктов питания. Ведь от их качества зависит наше с вами здоровье. От того, как будут работать производственники, зависит продовольственная безопасность страны. Ну а мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы оказать всемерную помощь и поддержку в этом непростом, но очень ответственном деле.

И, конечно, хочу отдельно поздравить наших милых, трудолюбивых, умных и заботливых женщин. На ваших плечах тяжкий груз, но кому, как не вам, он под силу. Оставайтесь такими же красивыми, нежными и замечательными. Всех с завершением очередного сельскохозяйственного сезона, пусть в будущем году все планы сбудутся и финансовая ситуация будет только улучшаться!

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