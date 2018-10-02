2018-10-02T11:52:42+03:00
Общество

Бывший сотрудник «Мираторга» получил срок за хищения

Суд признал жителя поселка Кромы виновным в присвоении ГСМ и автозапчастей, принадлежащих ООО «Мираторг-Орел»
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Будучи инженером по ремонту и эксплуатации одного из подразделений агрохолдинга, мужчина не удержался от соблазна присвоить имущество компании, что и стало причиной его увольнения и дальнейшей судимости.

Используя служебное положение, более чем за год работы он вывез со склада к себе на дачу товаров на сумму свыше 137 тысяч рублей.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками службы безопасности «Мираторга», которые выявили факт хищений и обратились в правоохранительные органы. В результате совместной работы был установлен подозреваемый, в ходе обыска обнаружились и все украденные вещи. Мужчина до последнего отрицал свою вину, однако суд на основе имеющихся доказательств и показаний свидетелей признал его виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

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