СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-26T17:56:19+03:00

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9 сентября прошли досрочные выборы на пост губернатора Орловской области. В списках кандидатов имя известного на Орловщине бизнесмена и опытного политика Виталия Рыбакова не значилось. 18 сентября в ходе пресс-конференции, посвященной итогам выборов, он заявил СМИ, что многие жители задавали ему вопросы и удивлялись по поводу его отсутствия в избирательном списке. Виталий Рыбаков решил пояснить свою позицию.

Марина Прокофьева: «Жители Орла и районов области уже собирают подписи и заявляют о своем несогласии с результатами выборов».

Человек дела

- В конце августа ко мне начала поступать информация о том, что некоторые лица начали распространять слухи и в Орле, и в Москве о том, что я фактически не собирал подписи депутатов в свою поддержку, а производил имитацию деятельности по подготовке к выборам губернатора Орловской области. Я могу только предположить, что таким образом осуществлялись попытки вбить клин между мной и моими избирателями, которые неизменно поддерживают меня. Кстати, благодаря их поддержке я становился депутатом трех созывов Облсовета. На мой взгляд, это очень серьезно. Я бы мог ограничиться словами, как это часто делали и делают некоторые деятели, которые в последнее время часто приезжают в наш регион. Но я человек дела и привык доказывать свою состоятельность поступками, - заявил Виталий Рыбаков.

103 подписных листа

В подтверждение своих слов Виталий Рыбаков предъявил всем присутствующим пакет подписных листов, собранных в поддержку его кандидатуры на выборы 9 сентября. По словам Рыбакова, подписные листы оформлены по всем правилам, заверены нотариусами. Всего таких листов - 103. Всем желающим удостовериться представилась возможность изучить листы и даже пересчитать их. Многие такой возможностью воспользовались и убедились в верности слов Рыбакова.

- У некоторых может возникнуть вопрос: почему именно 103 подписных листа? (Для прохождения муниципального фильтра необходимо было собрать 176 подписных листов. - Авт.) Отвечаю: ряд депутатов, которые подписали листы поддержки в мою пользу, просили не демонстрировать их публично. Я прекрасно понимаю их опасения: могу предположить, что за такие подписи они и их родные, например, могут лишиться работы. Еще часть листов были забракованы юристами, так как некоторые депутаты, может, по незнанию или по каким-либо другим причинам подписали листы, уже отдав подписи другим кандидатам. Поэтому на сегодняшний день сложилась такая цифра - 103 листа, - пояснил Виталий Рыбаков.

Причина одна

Напомним, Рыбакову задавали вопрос о том, почему затраты на получение подписей депутатов никак не отражаются в отчете его избирательного фонда. Виталий Анатольевич ответил и на это:

- Причина только одна: на тот момент я понял, что борьба ведется нечестно, создаются все условия, чтобы я не прошел муниципальный фильтр. И эти затраты учитывать не стал. Ведь какой в этом смысл, перед кем и в чем мне отчитываться в сложившейся ситуации? Наверняка вы все заметили, какие еще кандидаты, кроме главного кандидата от КПРФ, были допущены до выборов. Это люди практически одного возраста, в большинстве своем мало известные в регионе, не имеющие жизненного опыта, а также опыта работы в народном хозяйстве. Собирали они сами подписи в свою же поддержку? Остается вопросом. Лично мне это кажется сомнительным. По имеющейся у меня информации, подписи им якобы собирали некие общественные организации. Если вы помните, еще 7 июля я заявил о том, что в период с 9 по 12 июня был произведен тотальный сбор подписей в 12 районах нашей области. По наблюдениям моих сторонников, подписи, собранные за Клычкова, затем переподписывали за остальных кандидатов, вошедших в итоге в списки. Зачем был произведен тотальный сбор подписей, стало известно позже. Я считаю, что целью было заблокировать муниципальный фильтр. Еще тогда я заявил о том, что не стану в этом участвовать. Прочувствуйте разницу: не снял свою кандидатуру, а не стал участвовать в нечестной борьбе, - пояснил свою позицию Виталий Рыбаков.

Был ли сделан выбор?

Он также высказался на тему посещаемости избирательных участков.

- 9 сентября мои сторонники, которых очень много, приходили на выборы в основном в конце дня, перед закрытием избирательных участков. Лично я тоже пришел на избирательный участок в конце дня. И что мы там увидели? Участки пустовали. Бюллетени едва покрывали дно избирательных урн. Я решил взять бюллетень и исполнить свой гражданский долг. Член избирательной комиссии начала искать мою фамилию в списке избирателей. Я заметил (как и мои сторонники), что графы практически пусты. Значит, многие просто не явились? Вопрос: откуда же такой высокий процент явки и в Орле и в области? Возникает и другой вопрос: откуда же такой высокий процент поддержки очередного кандидата-варяга, который в регионе работает всего год и, на мой взгляд, за это время ничем себя не проявил. Только сделал громкое заявление, что он не физическое лицо. Может, этим заявлением хотел сказать, что заявленные им инвестиции в Орловскую область не физические, а виртуальные? Может, он хотел сказать, что обещанные им 2000 рабочих мест до конца 18-го года тоже из сферы фантастики? Почему он фактически ввел в заблуждение Президента России, рассказывая ему во время встречи об успехах в сфере инвестиций. Он говорил о том, что появляются новые инвесторы, возвращаются старые инвесторы... - удивлялся Виталий Рыбаков.

Сомнительные шаги

Рыбаков привел в пример слова о том, что в область делают крупные инвестиции такие предприятия, как «Знаменский СГЦ», «Керамма-Мараци», «Санофи Авентис».

- Он называл эти уважаемые компании, но этих инвесторов в регион привел не Клычков. Всем орловцам известно, что «Керамма-Мараци» работает в регионе с 1986 года, «Санофи Авентис» - с 2006 года, «Знаменский СГЦ» производит инвестиции в рамках своей собственной программы развития. Выводы делайте сами по поводу причастности Клычкова к этим достижениям. В то же время в области втихую развалили «Научприбор», полностью лег «Дормаш». И откуда возьмутся две тысяч новых рабочих мест, о которых говорил президенту Клычков?

Также Рыбаков упрекнул Клычкова в том, что тот почти полностью сохранил должности выходцам из команды предыдущего губернатора Потомского.

Под вопрос поставил Рыбаков и нашумевшее в регионе намерение построить ПВХ-завод и ремонт моста «Дружба», вокруг которого опять же возникло множество споров и недомолвок. Вспомнил Виталий Анатольевич и о спецвыпусках «Орловской правды», посвященных только деятельности Клычкова.

На пресс-конференции 18 сентября были предъявлены 103 подписных листа в поддержку кандидата в губернаторы региона Виталия Рыбакова.

Проверка легитимности

- Я и мои сторонники, которым не безразлична судьба региона, приняли решение обратиться в администрацию Президента России, в Центральную избирательную комиссию, в правоохранительные органы с требованием провести проверку легитимности выборов губернатора Орловской области, которые состоялись 9 сентября. На наш взгляд, избирательная кампания проводилась нечестно, что породило нечестные, бутафорские выборы. И от них жителям Орловской области ничего хорошего ждать не приходится, - заключил Виталий Рыбаков.

В финале мероприятия он продемонстрировал всем запечатанный конверт, который он распечатает ровно год спустя в присутствии всех желающих и зачитает прогноз событий, которые, по его мнению произойдут на Орловщине в результате выборов кандидата от КПРФ.