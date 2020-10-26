Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 26 октября 2020

Данные регионального оперштаба

В Орловской области еще 120 человек заболели коронавирусом. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения COVID-19 по региону, рассказав, в каких городах и районах подтвердились случаи заражения.

Больше всего человек как за сутки, так и за все время, заболело в самом Орле - на 26 октября выявлено 86 инфицированных. На втором месте Ливенский район, где заразилось еще 20 жителей. В Дмитровском районе районе болезнь выявлена еще у 5 человек, в Малоархангельском у 4, в Орловском у 3, по 1 жителю заболело в Покровском, Троснянском, Хотынецком.

В целом за время пандемии картина сложилась следующая.

В Орле заболело 5 855 человек, в Орловском районе 1281, в Ливенском 854, в Мценском 722, в Урицком 334, в Болховском 300, в Дмитровском 231, в Новодеревеньковском 157, в Хотынецком 147, в Свердловском 146, в Кромском 137, в Малоархангельском 131, в Покровском 129, в Колпянском 128, в Залегощенском 126.

Есть и несколько районов, которые на сегодняшний день не переступили порог в сотню заразившихся коронавирусом. В их числе Верховский - 97, Новосильский - 90, Должанский - 87, Глазуновский - 81, Знаменский и Шаблыкинский - по 76, Троснянский - 56, Сосковский - 52, Краснозоренский - 36, Корсаковский - 28.

- Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Рассказал оперштаб и о заболеваемости в соседних с Орловщиной регионах. Так, в Брянской области заразившихся 11,9 тысяч человек, в Тульской 11,7 тысяч, в Калужской 11,3, в Курской 10,1, в Липецкой 7,6.

Мы следим за развитием ситуации.