Коронавирус в Орловской области, последние новости на 26 октября 2020: заболели более 120 человек

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 26 октября Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 26 октября 2020 года.

Инфографика https://yandex.ru

Количество орловцев заболевших COVID-19 за сутки вновь превышает сотню человек: заразилось еще 121 житель региона.

Выздоровело и покинуло больницы или снято с домашнего наблюдения за минувший день 46 человек. Всего за время пандемии излечился 8399 пациента.

Инфографика https://yandex.ru

О новых летальных случаях федеральный оперштаб не сообщает. Число умерших на сегодняшний день достигает 149 человек.

В целом по России за сутки зафиксировано 17 347 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, общее число заболевших составляет уже 1 531224 человека. Всего выписано по выздоровлению 1 146 096 пациентов. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 7 574 человека. Умерло еще 219 пациентов. В РФ пандемия унесла жизни 26 269 человек.

Мы следим за развитием ситуации.