Коронавирус в Орловской области, последние новости на 8 октября: за сутки заболело еще 98 человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Федеральный оперативный штаб представил обновленную статистику по заболеваемости COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 8 октября 2002 года.

За сутки подтвердилось еще 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей региона. Суммарно, число заболевших достигло 9 224 человек.

Инфографика яндекс.ру

При этом по выздоровлению за сутки выписано меньше человек, чем заболело: излечились от COVID-19 еще 40 орловцев. Всего смогли победить болезнь 7 353 жителя региона. В целом за последние две недели заболевших больше, чем выздоровевших.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперштаб и о еще одном летальном случае. Таким образом пандемия унесла жизни 135 орловцев: у всех скончавшихся подтвердилось наличие коронавируса.

Инфографика яндекс.ру

В связи с ростом статистики по заболеваемости, региональный власти приимают дополнительные меры безопасности. Так, со следующей недели на въездах в область установят учетно-заградительные посты, миссия которых - проверить состояние здоровья всех въезжающих.

- Есть понимание, что инфекция в регионе, но ограничения будут касаться и крупных мегаполисов, значит нужно не запустить доволнительный завоз коронавируса из других регионов, - рассказал о ситуации губернатор Андрей Клычков.

В это же время больницы наращивают коечный фонд, что также связано с ростом числа заболевших в регионе за последние недели. В настоящее время в больницах занято 760 коронавирусных коек, свободно 185, 5 человек находится под аппаратами ИВЛ.

Также, по словам, губернатора Андрея Клычкова, правоохранительному сектору будет дано поручение серьезнее взяться за штрафные санкции в отношении нарушителей масочного режима.

В России в целом, за сутки выявлено 11 493 заболевших коронавирусом, общее число заразившихся достигло 1 260 112 россиян. Выздоровело и выписано еще 7 054 пациента, за месяцы наблюдения излечились 1 002 329 человек. Новых летальных исходов зафиксировано еще 191. Пандемия унесла жизни 22 056 жителей РФ.

Мы следим за развитием ситуации.