Коронавирус в Орловской области, последние новости на 2 октября: еще 65 человек заразилось, 2 скончалось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 2 октября 2020 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

Федеральный оперштаб представил обновленные статистические данные о ситуации с коронавирусной инфекцией. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 2 октября 2020 года.

В регионе заболело еще 65 человек. Суммируя сегодняшние данные, число заразившихся COVID-19 достигло 8 707 жителей.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению еще 47 пациентов, все они вернулись к привычной "доковидной" жизни. Всего же победило болезнь 7 106 человек.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб и о новых смертельных исходах: скончалось еще 2 человека. Пандемия унесла жизни 131 жителя Орловской области, у всех лабораторно был подтвержден COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

В регионе продлен режим повышенной готовности и связанные с ним ограничительные меры (в том числе масочный режим) до 31 октября 2020 года. О введении новых ограничительных мер оперативный штаб области в настоящее время не сообщает.

В то же время, введен карантин по коронавирусу в нескольких школах и детских садах. Образовательные учреждения закрыты не полностью: детей распустили по домам отдельными классами или группами.

Оперштаб региона, также, рассказал о географии распространения болезни на сегодняшний день: наибольшее число заболевших за сутки выявлено в самом городе Орле.

В России в целом за сутки выявлено еще 9 412 случаев заражения коронавирусом среди жителей, всего за месяцы пандемии заболел 1 194 643 человека. Выздоровело за сутки еще 6054 человека, суммарно болезнь смогли победить 970 296 человек. Скончалось за прошедший день 186 пациентов, число смертей достигло 21 077 человек.

Мы следим за развитием ситуации.