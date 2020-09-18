Коронавирус в Орловской области, новости на 18 сентября: еще полсотни заболевших и один летальный исход

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области Фото: Архив "КП"

Еще 51 житель Орловской области заболел коронавирусом. Такие данные на 18 сентября 2020 года приводит федеральный оперативный штаб. Общее число заразившихся приближается к 8 тысячам человек и на сегодняшний день составляет 7925.

Данные яндекс.ру

Выписано по выздоровлению еще 47 пациентов. Таким образом, суммарно, смог справиться с коронавирусом 6321 житель региона. Все выздоровевшие пациенты вернулись к привычной жизни.

Данные яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб и о еще одном летальном случае. Всего за время пандемии скончался 121 житель Орловской области с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

Данные яндекс.ру

Несмотря на стабильный ежедневный прирост заболевших, оперативный штаб региона принял решение о послаблении ограничительных мер. Так, с понедельника 21 сентября орловцам вновь станут доступны культурные, развлекательные и спортивные мероприятия. Проводиться они будут в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: никто не отменял меры безопасности. Например, на спортивные состязания будут пускать не больше 30% зрителей от общей наполняемости зала.

В это же время, ведется речь о возможности дальнейшего масочного режима. О том, что такая возможность не исключается, сообщил глава регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев. По словам Александра Павловича, говорить о победе над коронавирусом пока рано. К тому же неизвестно, как поведет себя вирус в условиях сезонного обострения заболеваемостью ОРВИ и гриппом.

А ЧТО В РОССИИ?

По России в целом за сутки заболело еще 5905 человек, что больше, чем количество выздоровевших пациентов - выписано 5339 человек. Всего же за время пандемии коронавирусом заразилось 1 091 186 человек, а победить болезнь смогли 901 207 человек. Новых смертельных случаев зафиксировано еще 134, в общей сложности скончалось 19 195 пациентов с COVID-19.

Мы следим за развитием ситуации.