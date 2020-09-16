Коронавирус в Орловской области: масочный режим могут продлить

Масочный режим в Орловской области могут продлить Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области масочный режим может быть продлен на более долгий срок, чем сентябрь-2020. О том, что такая возможность не исключается, сообщил глава регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев.

Глава ведомства выступил на заседании комитета по здравоохранению в облсовете. По словам Александра Павловича, говорить о победе над коронавирусом рано. Сохраняется устойчивая динамика новых выявляемых случаев коронавирусной инфекции и неизвестно, как поведет себя вирус в условиях сезонного обострения заболеваемостью ОРВИ и гриппом. К тому же показатели заболеваемости в регионе за последнее время пусть незначительно, но все же превышают общероссийские показатели. Поэтому ограничительные меры по COVID-19, в том числе и продление масочного режима, вполне реально будут продлены.

Напомним, режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения в настоящее время продлены до 30 сентября 2020 года.