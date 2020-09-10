"Больно и обидно за такое отношение": в обновленном детском парке Орла сломали игровое оборудование

В Детском парке Орла, который открылся только 7 сентября, уже сломали оборудование Фото: Ольга СУПОНЕВА

Всего пару дней назад в Орле открылся обновленный Детский парк. Отреставрированное общественное пространство привело горожан, как маленьких так и взрослых, в настоящий восторг, люди приходят в парк целыми семьями, звон детских голосов не смолкает здесь. Однако не прошло и недели с момента открытия, а игровое оборудование сломали.

- Все произошло в вечернее время, "пятнашки" и "экскаваторы" разломала группа подростков. Мы заметили их, но принять никаких мер не удалось: компания была на велосипедах и скрылась. К сожалению система видеонаблюдения пока что не смонтирована, ведь парк открыли для прогулок и игр, но работа по благоустройству еще продолжаются. Больно и обидно за такое отношение, мы все так долго ждали открытия парка, а люди как с цепи сорвались, - поделилась с корреспондентом "Комсомолки" Наталья Тышковец, директор Детского парка Орла.

По словам Натальи Александровны, многие гости общественного пространства ведут себя фактически неадекватно: ломают ветки, аттракционы используют не по назначению.

Сломанный аттракцион "пятнашки" Фото: Ольга СУПОНЕВА

- Не знаю, что так повлияло на людей, пандемия или это просто бескультурие. Вы же видели музыкальную игру колокольчики? Так вот один отец учил сына...подтягиваться на них! Я подошла, поздоровалась, попросила бережнее относиться к оборудованию. Мужчина разразился нецензурной бранью, - рассказала собеседница "КП".По словам Натальи Александровны, многие гости общественного пространства ведут себя фактически неадекватно: ломают ветки, аттракционы используют не по назначению.

Мы и сами решили прогуляться по парку, понаблюдать за горожанами со стороны. Счастливые дети и довольные взрослые - картина идиллическая. На вопрос "Как вам нравится новый парк?" все единогласно отвечают "Нравится очень!". Однако, хоть таких и мало, но есть действительно интересные посетители. И, конечно, это не дети.

Так, одно из разломанных игровых пространств огорожено сигнальными лентами: это бассейн с пластиковыми шариками, в котором подростки разломали симулятор экскаватора. Вокруг стоят умиляющиеся родители, а малыши копошатся рядом со сломанным аттракционом, чуть ли не путаясь в сигнальной ленте.

- Вы не боитесь ребенка сюда пускать? Видите, огорожено, сломано же, - спрашиваю у семьи.

- А что тут страшного? - вопросом на вопрос отвечает молодой отец.

Несмотря на сигнальную ленту, родители не прочь пустить детей поиграть Фото: Ольга СУПОНЕВА

И что тут добавить? Хотя парк и создан для того, чтобы здесь бегать, прыгать, играть и всячески выпускать энергию, элементарные правила безопасности никто не отменял.

В скором времени рабочие подрядной организации по гарантии восстановят разломанное оборудование. Пока же сотрудники парка буквально с мольбой обращаются к орловцам с просьбой использовать оборудование по назначению и бережно относиться к общему месту отдыха.