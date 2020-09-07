В Орле после реконструкции открылся Детский парк

Фонтан "Кони" в Детском парке обрел вторую жизнь Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле после реконструкции вновь заработал Детский парк. Торжественное открытие состоялось сегодня, 7 сентября.

Новое игровое оборудование появилось в парке Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Детский парк ведет свою историю с 1954 года, проведенная масштабная реконструкция для него первая. На торжественном открытии присутствовали первые лица области и города, а семьи с детьми пришли оценить обновленное общественное пространство. Кстати, глава региона Андрей Клычков провел прямой эфир для тех, кто не смог побывать на открытии (можно посмотреть в его инстаграме).

Орловцы оценили обновленное общественное пространство

Капитальное преображение стало возможно благодаря программе "Формирование современной городской среды". Сначала появился сухой фонтан, после отреставрировали летнюю сцену или "пепельницу", как принято называть ее среди орловцев, а затем закипела работа и в самом парке. Обошелся ремонт больше чем в 200 миллионов рублей.

Перголы с качелями помогут спрятаться от солнца Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Что же изменилось? Часть старых деревьев вырубили и высадили 80 саженцев, сохранен и отреставрирован фонтан "Кони", появились площадки для игр и занятий спортом, сделана велодорожка, отремонтированы лестницы, появился фудкорт, туалет, появились перголы с качелями.

Общий вид на парк Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По планам, работа продолжится и в будущем году: будет отремонтировано административное здание, появится площадка для ворк-аута и другое.