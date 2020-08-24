Поэтесса Махоша рассказала о секретах успешного совмещения жизни бизнес-леди и человека искусства

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Последнее интервью Махоши обогатило поклонников творчества поэтессы и художника примечательной информацией из ее биографии. Так автор приоткрыла тайну происхождения творческого псевдонима: оказалось, что Махошей Марию в детстве называл ее дедушка – прекрасный повар и интендант маршала Рокоссовского.

Будучи единственной дочкой в семье, Мария Волощук росла в окружении суровых парней, что с детства закалило ее характер. Становлению личности будущей волевой бизнес-леди способствовали военные игры и гонки на велосипедах в компании окрестных ребят, а за культурное воспитание отвечали занятия в музыкальной школе по классу фортепиано и пение в хоре.

После поступления в Инженерно-Строительный Институт и успешного его окончания Мария Волощук мечтала о продолжении обучения в аспирантуре и дальнейшей работе в ВУЗе, начав преподавать уже на третьем курсе, однако суровая эпоха 90-х внесла в жизнь свои коррективы. Профессиональный путь будущей бизнес-леди начался с карьеры секретаря-референта и переводчика, потом она пробовала свои силы в качестве программиста, дизайнера и даже сотрудника call-центра “Билайн”.

Становлению Махоши как профессионала способствовало самостоятельное изучение иностранного языка, а также дополнительное образование в Институте психологии и педагогики, МВА в бизнес-школе Synerghiа, МГУ, а также МХИ имени Сурикова. По словам Махоши, учиться ей было интересно всегда и везде.

Тернистый путь карьеры в итоге привел Махошу к созданию собственного дела в отрасли производства металлоконструкций и торговли электрооборудованием, которое, по стереотипному мнению обывателей, имеет мало общего с “женским” бизнесом. Однако Махоша, со свойственной ей привычкой разбивать стереотипы, продолжает успешно руководить предприятием, успешно преодолевая невзгоды экономических кризисов и карантинных ограничений.

Творческая ипостась Махоши просыпается вечером после того, как появляется короткая передышка, дающая возможность отказаться от образа железной бизнес-леди. Тогда Махоша начинает сочинять стихи и рисовать к ним живые иллюстрации, а иногда даже картины, которые потом выставляются в галереях.

Книга стихов, по признанию автора, была создана ей для любимого отца, который всю жизнь был её опорой во всех начинаниях. После его смерти эта роль перешла к двум сыновьям Махоши, которые пристально следят за соблюдением автором разумного баланса между работой, творчеством и заботой о собственном здоровье.

Мечтой Махоши уже на протяжении многих лет остается написание бестселлера. И она прилагает максимум усилий к ее реализации.

“Я уверена, что через несколько лет отойду от активных бизнес-дел и выберу творчество. Я ведь по сути сказочница. Как гласит Хартия Махоши: «Человек имеет право на счастье и на сказки», – заключает автор.

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О Махоше:

Махоша творческое альтер-эго Марии Волощук. Как говорит сама автор, “днём я настоящая бизнес-леди. Тушу избы, торможу и разгоняю коней, скачу сама впереди армии, а ночью ударяюсь оземь, сбрасываю с себя лягушачью шкуру и живу так, как хочу жить, в своём маленьком тесном, но таком родном мирке. Протискиваюсь между мольбертами и огромным рабочими столами, спотыкаюсь о кошек, болтаю с сыновьями, переписываюсь с читателями, пишу, рисую”.

http://mahosha.ru