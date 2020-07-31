Бизнесу из пострадавших отраслей можно отсрочить платежи по задолженностям

Воспользоваться этой возможностью могут индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. Отложить платежи по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам можно в срок до года, воспользоваться ею можно до августа 2021 года. Должнику необходимо будет поэтапно погашать задолженность ежемесячными платежами в равных долях. Предоставленная должнику рассрочка может быть аннулирована при нарушении графика платежей. Воспользовавшиеся рассрочкой компании в течение срока ее действия не смогут совершать сделки, связанные с выдачей поручительств, гарантий, с отчуждением или обременением принадлежащего им имущества. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточнить, относится ли ваш бизнес к пострадавшей отрасли, можно на сайте: msb-orel.ruили по телефону горячей линии: 8 (4862) 44-30-20