Коронавирус в Орловской области, последние новости на 9 декабря 2020: новые случаи заражения, выздоровления и смерти

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 9 декабря 2020 года Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб представил свежую статистику по распространению коронавирусной инфекции в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 9 декабря 2020 года.

Заразившихся в регионе за сутки снова больше полутора сотен, а именно 164 человека. Область подбирается к цифре в семнадцать с половиной тысяч заболевших, на сегодняшний день суммарное число заразившихся COVID-19 человек составляет 17 469.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению из стационара или снято с амбулаторного лечения еще 183 орловца. В общей сложности за время мониторинга статус излечившихся получили 15 319 жителей региона.

Инфографика яндекс.ру

Есть, по данным федерального оперштаба, и смертельные случаи. Ушел из жизни еще 1 пациент, болевший коронавирусом. Пандемия унесла жизни 217 жителей Орловской области.

Инфографика яндекс.ру

Коэффициент распространения инфекции подрос за последние дни и составляет 1,07. Заражений на 100 тысяч населения 2337,8, а число смертей на 100 тысяч населения составляет 29,0.

Со вчерашнего вечера, 8 декабря, в Орле заработал ковидный госпиталь, открытый на базе перепрофилированного корпуса больницы Семашко. Он сможет вместить 210 заразившихся пациентов. Первые заболевшие орловцы поступили сюда еще накануне вечером, 8 декабря. Лечебное учреждение полностью подготовили для нужд больных: есть необходимое оборудование, корпус оснащен кислородом, закуплены лекарства, средства индивидуальной защиты подготовлен к работе медицинский персона.

Однако около 80% всех заболевших проходит лечение амбулаторно, в домашних условиях. Госпитализировано, соответственно, около 20% заразившихся.

Судя по статистике отступать коронавирус совсем не собирается. В области стало больше заразившихся коронавирусом пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония". Количество заболевших выросло на 15,7%.

В скором времени начнется массовая вакцинация. Первыми в очереди на прививку - медицинские работники, сотрудники сферы образования, социальные работники. Также, как пояснил глава облздрава Иван Залогин, в первых рядах прививки сделают людям, работающим в системе жизнеобеспечения региона.