Коронавирус в Орловской области: выросло число внебольничных пневмоний

В Орловской области стало больше пациентов с диагнозом внебольничная пневмония Фото: Архив "КП"

В Орловской области стало больше заразившихся коронавирусом пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония". Количество заболевших выросло на 15,7%.

О статистике рассказал главный санитарный врач области Александр Румянцев на прошедшем в начале недели заседании оперативного штаба по борьбе с Covid. Так, за 7 дней внебольничную пневмонию диагностировали у 789 орловцев.

При этом чаще других болеют пожилые люди (44,8%), на втором месте студенты, сотрудники частных организаций, учреждений системы образования (21,4%), на третьем - рабочие (19,3%). Далее медики (7,6%), служащие (5,7%), силовики (1%). И самый меньший процент приходится на школьников и детсадовцев (0,2%).

Коронавирусная инфекция вызвала внебольничную пневмонию в 251 случае. Случаев, когда ковид провоцирует внебольничную пневмонию стало больше, за неделю +34 человека по данному показателю, как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.