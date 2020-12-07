Воронежских добровольцев отметили региональными и федеральными наградами

.

Жителей региона, которые внесли весомый вклад в развитие Добровольческого (волонтерского) движения Воронежской области чествовали в Воронеже. Всего в мероприятии приняли участие больше 350 человек. Праздник длился в течение трех дней. Такой формат был выбран в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

.

В церемонии награждения, которая прошла с соблюдением карантинных норм, по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова приняла участие заместитель председателя Комитета регионального парламента по образованию, науке и молодежной политике, активист регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Кристина Кулешова.

.

Она вручила Благодарности регионального парламента добровольцам и партнерам акции взаимопомощи «#МыВместе», волонтерам Победы и волонтерам Конституции. Было отмечено, что особую роль волонтерское движение региона сыграло в период пандемии COVID-19. Добровольцы организовали масштабную работу по оказанию помощи пожилым гражданам, многодетным семьям, медицинским организациям, школьникам, переведенным на дистанционное обучение.

.

Сама Кристина Кулешова была отмечена федеральными и региональными грамотами за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и за личный вклад в развитие Добровольческого (волонтерского) движения в Воронежской области.

Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекции депутаты Воронежской областной Думы принимают активное участие в волонтерских акциях. Включиться в волонтерскую работу в условиях пандемии парламентариев попросил председатель регионального закособрания Владимир Нетёсов.

.

Он напомнил, что на сегодня моральная и материальная поддержка необходима как минимум 11 тыс. жителей региона в возрасте от 70 лет. Также спикер облдумы поблагодарил волонтеров-медиков за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и подчеркнул, что в так называемых «красных зонах» идет ежеминутная борьба за жизнь и здоровье жителей области.

Председатель Воронежской областной Думы поздравил всех добровольцев региона с профессиональным праздником. Владимир Нетёсов отметил, что за последние годы волонтерская деятельность превратилась в социальный тренд.

.

— В разгар пандемии мы в полной мере осознали, насколько важной и масштабной может быть работа добровольцев, какой бесценный вклад вносят они в борьбу с коронавирусом. Волонтерство — это не профессия и не хобби. Это образ жизни и состояние души. Искреннее спасибо всем, кто включился в деятельность волонтерских центров. Кто помогает ветеранам, одиноким пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, а также социальным учреждениям, доставляя лекарства и продукты, и часами дежуря в колл-центрах и на «горячих линиях», — подчеркнул Владимир Нетёсов.